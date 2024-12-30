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خارج الحدود

تعيين محمد الفيصل ناطقا رسميا باسم الحكومة السورية الجديدة

محمد الفيصل والشرع،
محمد الفيصل والشرع، فيتو

عينت الحكومة السورية الجديدة، تعيين الصحفي، محمد الفيصل، ناطقًا رسميًا باسم الحكومة الانتقالية الجديدة في سوريا، ضمن سلسلة تعيينات صدرت مؤخرا، في إطار تنظيم عمل الحكومة لتولي إدارة البلاد عقب سقوط نظام بشار الأسد.

تعيين محمد الفيصل ناطقا رسميا باسم الحكومة السورية

يشار إلى أن، الصحفي محمد الفيصل العكلة، معروف إعلاميًا باسم "محمد الفيصل" الناطق الرسمي باسم الحكومة السورية، صحفى وناشط إعلامي، من أبناء قرية حاس بريف إدلب الجنوبي، عايش الثورة السورية منذ بدايته الأولى، وبرز كناشط إعلامي قام بتغطية الاحتجاجات الشعبية، وساهم فى نقل صوت السوريين من خلال حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى.

محمد الفيصل المتحدث باسم الحكومة السورية، فيتو
محمد الفيصل المتحدث باسم الحكومة السورية، فيتو

كما عمل محمد الفيصل، خلال السنوات الماضية مراسلًا لقناة أورينت، قبل إغلاق مكاتب القناة، ليواصل عمله الإعلامي رغم كل الصعوبات، وتواجد ميدانيا لنقل الاحتجاجات وأوضاع المهجرين والنازحين، ولعب دورًا في كثير من الحملات الإنسانية.

أحمد الشرع يبرر انحصار التعيينات الحكومية فى لون واحد 

وبرر قائد هيئة تحرير الشام، أحمد الشرع، فى حوار له أمس تعييناته الأخيرة المنحصرة على شخصيات من "هيئة تحرير الشام"، بأن المرحلة السياسية الحالية في سوريا تحتاج انسجامًا بين مكونات السلطة الجديدة.

واعتبر الشرع، أن "شكل التعيينات الحالي كان من ضرورات المرحلة وليس إقصاء لأحد"، وأن سوريا "تحتاج إلى عام كامل ليلمس المواطن تغييرات خدمية جذرية".

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