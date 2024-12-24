الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

وزراء خارجية التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا الخميس لبحث أوضاع سوريا

وزراء خارجية التعاون
وزراء خارجية التعاون الخليجى

كشفت مصادر عربية مطلعة، أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي سيلتقون يوم الخميس في الكويت لمناقشة تطورات الأوضاع في سوريا.

موقف دول الخليج من الحكومة السورية الجديدة

كانت دول مجلس التعاون الخليجي، قد أعلنت منذ سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر الحالي، وقوفها إلى جانب الشعب السوري وخياراته.

 

وأكدت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، وقوف المملكة إلى جانب الشعب السوري وخياراته في هذه المرحلة المفصلية، من تاريخ البلاد، مطالبة المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السوريين، وعدم التدخل في شئون بلادهم الداخلية.

 

ودعت إلى، تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها بما يحميها من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام، مؤكدة دعم كل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها.

زيارة وزراء خارجية دول خليجية إلى العاصمة السورية دمشق

وكان الملف السوري على رأس مباحثات هاتفية أجراها الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، الاثنين، حيث تناولت مستجدات الأوضاع على الساحة السورية، والتطورات السياسية والميدانية الأخيرة، وفق ما جاء في بيان للخارجية المصرية.

 

ووصل إلى دمشق، أمس الإثنين، محمّد الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية القطرية، على رأس وفد دبلوماسي لإجراء مباحثات مع مسئولين سوريين، وفق ما أعلن المتحدث باسم الخارجية ماجد الأنصاري بعد 13 عامًا من القطيعة الدبلوماسية.

 

ونشر الأنصاري عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: وصل الخليفي إلى دمشق، على متن أول طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية تهبط في مطار سوري منذ سقوط نظام بشار الأسد، مضيفًا أن الوفد سيجري لقاءات مع مسؤولين سوريين تجسيدًا لموقف قطر الثابت في تقديم كل الدعم للشعب السوري.

 

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