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خارج الحدود

صراع غاز المتوسط، اليونان ترفض اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

أعربت اليونان في بيان لها، عن رفضها اعتزام تركيا إبرام اتفاق ترسيم حدود بحرية مع سوريا، ووصفت الحكومة السورية بأنها "سلطة انتقالية" غير قادرة على توقيع اتفاقيات صحيحة من الناحية القانونية.

الحكومة اليونانية ترفض الاتفاق البحري بين تركيا وسوريا

وحسب ما نقلت صحيفة "إيكاتيميريني" اليونانية، أن الحكومة اليونانية أصدرت بيانا ترفض فيه مساعي تركيا لإبرام اتفاق بحري مع سوريا، بعد إعلان وزير النقل التركي، عبد القادر أورال أوغلو، أمس الثلاثاء، اعتزام بلاده بدء مباحثات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية. 

وقالت مصادر دبلوماسية يونانية، "إن الوضع في سوريا انتقالي، ولا يضفي الشرعية على مثل هذه الاتفاقات"، مضيفة "نراقب التطورات عن كثب، وإننا على اتصال دائم مع قبرص والدول المجاورة والاتحاد الأوروبي".

وحذر مسؤولون يونانيون وفق الصحيفة، من أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وسوريا، قد يقوض الحقوق السيادية لبلادهم، ويشكل سابقة تتحدى الحقوق البحرية لجزر مثل كريت وقبرص.

تركيا تسعى لإبرام اتفاقية ترسيم حدود بحرية مع سوريا

 وكان وزير النقل والبنية التحتية التركي، عبد القادر أورال أوغلو، قال أمس إن بلاده تعتزم بدء مفاوضات مع سوريا لترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط، موضحا أن أي اتفاق في المستقبل سيكون متوافقا مع القانون الدولي. 

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، عن أورال أوغلو قوله للصحفيين في العاصمة أنقرة: إن مثل هذه الصفقة ستسمح للبلدين "بزيادة منطقة نفوذهما" في استكشاف الطاقة. 

جدير بالذكر أن اتفاقا بحريا مماثلا تم توقيعه بين تركيا وليبيا في عام 2019، كان قد أدى إلى تصعيد التوترات بين الحكومة في أنقرة واليونان، بشأن استكشاف الطاقة في البحر المتوسط.

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