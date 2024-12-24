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خارج الحدود

الحكومة السورية تصدر قرارا بإزالة اسم الأسد وأفراد عائلته من المنشآت العامة

بشار الأسد، فيتو
بشار الأسد، فيتو

أصدرت الحكومة السورية الجديدة اليوم، قرارا يقضى بإزالة أي اسم مرتبط بالرئيس السوري الهارب بشار الأسد أو أفراد عائلته من المنشآت العامة.

 

إزالة إسم الأسد وعائلته من على المشافي العامة

وأصدرت وزارة الصحة السورية، قرارًا يقضي بتعديل تسميات عدد من المشافي العامة في مختلف المحافظات السورية حيث شمل القرار إزالة أي اسم مرتبط بنظام بشار الأسد أو عائلته.

 

الداخلية السورية تعلن القضاء على داعم كبير لنظام الأسد 

فى ذات السياق، أعلن وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، القضاء على ما اسماه أحد الكبار التابعين لنظام الأسد، والذي كان متورطًا في عدة جرائم، من خلال كمين محكم في منطقة حي القدم بالعاصمة دمشق.

وأوضح وزير الداخلية السوري محمد عبد الرحمن، أن ذلك حصل خلال الاشتباك مع إحدى الفرق في العاصمة، حيث انفجرت سيارته نتيجة احتوائها مواد متفجرة.

 

دعوة عناصر النظام السوري السابق لتسليم الأسلحة 

كما  دعا عناصر النظام السوري السابق أو المواطنين الذين عثروا على أسلحة من مخلفات النظام السابق في مناطق متفرقة إلى ضرورة تسليمها فورًا إلى السلطات المختصة.

وأضاف، أن الحكومة حددت مهلة زمنية لتسليم الأسلحة التي بحوزة عناصر النظام والأهالي، مشيرا إلى أنه في حالة عدم التسليم قبل انتهاء المدة المحددة ستتخذ الجهات المختصة إجراءات قانونية رادعة بحق من يمتلكون الأسلحة.

يذكر أن المراكز التي فتحتها إدارة العمليات العسكرية لتسوية أوضاع عناصر النظام السوري السابق، من الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية في العاصمة دمشق، شهدت إقبالًا كبيرًا بعد ساعات من بدء عملها يوم السبت الماضي.

وكانت إدارة العمليات العسكرية قد أعلنت، الجمعة الماضي، افتتاح مراكز تسوية لعناصر النظام في محافظة دمشق.

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