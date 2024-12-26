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خارج الحدود

مجلس التعاون الخليجي يشيد بالخطوات الإيجابية للحكومة السورية المؤقتة

مجلس التعاون الخليجى،
مجلس التعاون الخليجى، فيتو

انطلق، اليوم الخميس، الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في الكويت، لمناقشة الملفات الراهنة التي تشهدها المنطقة، وعلى رأسها التطورات في سوريا ولبنان.

الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي، ‏خلال الاجتماع الاستثنائي الـ46 لوزراء الخارجية بدول مجلس التعاون في الكويت، على "أننا نؤكد دعم كل ما يعزز أمن لبنان وسوريا واستقرارهما".

وقال إن "الهجمات الإسرائيلية على سوريا انتهاك صارخ للقوانين الدولية"، مضيفا "نشيد بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة السورية المؤقتة كما نشيد بالحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وندعو لتكريس لغة الحوار".

دعم بلاده الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضي

بدوره، أكد وزير خارجية الكويت عبد الله علي اليحيا، في الاجتماع "دعم بلاده الكامل لسيادة لبنان ووحدة أراضيه ورفض التدخل الخارجي"، مشددا على أنه "يجب وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية".

دعم حقوق الشعب الفلسطيني

كما أكد "دعم حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة".

وكان وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان وصل أيضا إلى الكويت للمشاركة في الاجتماع.

بدء الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي في الكويت

اجتماع استثنائي لدول مجلس التعاون الخليجي في الكويت لبحث الوضع في سوريا

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