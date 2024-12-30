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خارج الحدود

وصول تعزيزات عسكرية من العراق إلى سوريا، وتحذيرات من مواجهة مرتقبة بين أمريكا وتركيا

قوات أمريكية، فيتو
قوات أمريكية، فيتو

دفع التحالف الدولي لمحاربة "داعش" الذي تقود الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، بمزيد من التعزيزات العسكرية تحركت من العراق إلى سوريا.

أمريكا تدفع بتعزيزات عسكرية إلى سوريا

ودخلت سوريا أكبر قافلة عسكرية للتحالف الدولى، منذ سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، من معبر الوليد مع إقليم كردستان العراق.

وجاء الدفع بالتعزيزات العسكرية الأمريكية، في وقت تتواصل المواجهات بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من واشنطن، والفصائل المسلحة الموالية لتركيا في شمال شرق سوريا منذ شهر.

وصول قافلة عسكرية إلى قواعد التحالف بالحسكة ودير الزرو

وحسب وسائل إعلام محلية، أن القافلة العسكرية التى دفعت بها أمريكا إلى سوريا، تضمنت 60 شاحنة تحمل أسلحة وذخائر ومعدات لوجستية اتجهت نحو قواعد التحالف في محافظتي الحسكة ودير الزور.

فصائل سورية مسلحة، فيتو
فصائل سورية مسلحة، فيتو

وجاء التعزيزات العسكرية، متزامنة أيضا مع تحرك واسع للمدرعات والجنود الأمريكيين في دير الزور والرقة وكوباني "عين العرب".

كما أمريكا وجهت رسائل هادئة إلى تركيا بعدم مهاجمة "قسد" التي دعمتها على مدى السنوات الماضية، إلا أن أنقرة أكدت أن لا خيار أمام القوات الكردية إلا إلقاء السلاح.

أردوغان يتوعد بالعمل على حماية الحدود الجنوبية

والجمعة الماضية قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده ستعمل بدءًا من مطلع العام القادم، على ضمان الأمن خارج حدودها الجنوبية “سوريا والعراق”.

وأضاف أردوغان وقتها، أن تركيا ستقضي على التهديدات القادمة من هناك وخاصة مسألة الإرهاب، وذلك في إشارة إلى القوات الكردية في الشمال السوري.

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التحالف الدولي سوريا كردستان سوريا الديمقراطية قسد واشنطن الحسكة دير الزور بشار الأسد معبر الوليد تركيا

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