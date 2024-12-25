سوريا تعلن عن عطلة رسمية بمناسبة عيد الميلاد

أعلنت الحكومة السورية المؤقتة، يومي 25 و26 ديسمبر الجاري عطلة رسمية في البلاد بمناسبة عيد الميلاد.

إجازة عيد الميلاد في سوريا

وقالت الحكومة السورية في بيان صادر عنها: "تُمنح عطلة رسمية لجميع العاملين في المؤسسات الحكومية يومي الأربعاء والخميس الموافقين 25 و26 ديسمبر 2024، وتراعى الوزارات والجهات العامة التي تتطلب طبيعتها أو ظروفها استمرار العمل".

وجاء هذا القرار غداة إقدام مسلحين على حرق شجرة عيد الميلاد في السقيلبية في حماة وسط استنكار شديد من أهالي المنطقة وباقي المحافظات عموما، إلا أن مسؤولا في إدارة العمليات العسكرية إلى جانب رجال دين من الطائفة المسيحية أكدوا للأهالي أن الذين أضرموا النار بالشجرة ليسوا سوريين، وأنهم سينالون عقابهم.

احتفالات عيد الميلاد

ومن جهته ذكر كاهن رعية السقيلبية أن "الأمن العام تمكن من القبض على المتهمين وتوقيفهم"، مؤكدا أنه "سيتم ترميم الشجرة وإنارتها مجددا".

ويتزامن ذلك مع انطلاق احتفالات عيد الميلاد، والتي يحرص الأشخاص في مختلف دول العالم على تقديم الهدايا فيها.

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