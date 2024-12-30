الإثنين 30 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري وسط رفض "الائتلاف" المشاركة

الحوار الوطني السوري
الحوار الوطني السوري

أُعلنت القيادة السورية الجديدة عن تشكيل لجنة تحضيرية تضم سبعة أعضاء، بينهم امرأة، للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، الذي يهدف إلى تعزيز الحلول السياسية للأزمة السورية.

وفي المقابل، صرّح مصدر في الائتلاف الوطني السوري برفض الائتلاف المشاركة في المؤتمر، إذا ما تمت دعوة أعضائه بصفة فردية وليس كمؤسسة سياسية.

وأكد المصدر أن الائتلاف يرى نفسه ممثلًا سياسيًا للمعارضة السورية، ويطالب بالتعامل معه على هذا الأساس.

ويأتي تشكيل اللجنة ضمن خطوات جديدة تسعى لإطلاق حوار وطني شامل، وسط تباين في مواقف الأطراف المختلفة بشأن آليات المشاركة.
 وزير الخارجية السوري يتلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية

فيما أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، تلقيه دعوة رسمية من نظيره السعودي لزيارة المملكة العربية السعودية.

وأعرب المقداد عن فخره بتمثيل سوريا في هذه الزيارة، التي تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، مؤكدًا أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود التقارب العربي وتعزيز التعاون الإقليمي، وسط تطورات تهدف إلى تعزيز الحوار والتنسيق في القضايا المشتركة.

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