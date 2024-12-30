سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح بواشنطن

شهد مطار سياتل تاكوما في واشنطن، حالة غير اعتيادية أثناء هبوط إحدى الطائرات، حيث قامت مسافرة وبشكل وصف بـ الغريب بفتح مخرج الطوارئ وتسلق جناح الطائرة بدلا من المغادرة من الباب مع باقي المسافرين.

سيدة تفتح باب الطوارئ في الطائرة وتسير على الجناح

وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة قيام المسافرة على خطوط ألاسكا الجوية بفتح مخرج الطوارئ وتسلق الجناح.

وظهرت الراكبة الفيديو من كاميرات المراقبة وهي تمشي باتجاه حافة جناح الطائرة بالقرب من النوافذ، ثم بدأت تلوح بيديها وتنظر إلى الأسفل.

نجاح رجال الاطفاء في مساعدتها علي النزول

وقد ظلت الراكبة جالسة على الجناح، قبل أن يتمكن رجال الإطفاء من مساعدتها على النزول باستخدام سلم خاص.

وفي وقت لاحق، أكد متحدث باسم مطار سياتل-تاكوما الدولي أن الراكبة أصيبت بـ"نوبة قلق" أثناء مغادرتها للطائرة.

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