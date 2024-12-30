إحالة سيدة للجنايات بتهمة محاولة تهريب مخدرات داخل لحوم مجمدة عبر مطار القاهرة

أمرت نيابة النزهة بإحالة سيدة للمحاكمة الجنائية بتهمة محاولة تهريب مخدرات داخل لحوم مجمدة بمطار القاهرة أثناء إنهاء إجراءات السفر.

وأفاد مصدر أمني في مطار القاهرة، بتمكن الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط راكبة أثناء إنهاء إجراءات سفرها على متن إحدى الرحلات الجوية بـ مطار القاهرة الجوى وبحوزتها كمية من مخدر الحشيش مخبأة داخل لحوم مجمدة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه



وأضاف المصدر أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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