الصحة: السمنة عند الفتيات تسبب تكيس المبايض وتأخر الحمل بعد الزواج

كشف الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان، أن مرض تكيس المبايض من أكثر الأمراض انتشارا بين السيدات، وزادت معدلات الإصابة به السنوات الأخيرة بسبب انتسار ثقافة الأكل السريع بدلا من الأكل الصحي.

وأكد الدكتور عمرو حسن أن انتشار السمنة وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بين الفتيات تسبب في الإصابة في مرض تكيس المبايض ومن ضمن أسبابه أيضا التاريخ العائلي.

أعراض تكيس المبايض

وأشار أن أعراض تكيس المبايض تظهر

قبل الزواج منها اضطراب الدورة الشهرية وتأتي للفتاة كل شهرين أو على فترات أطول من ٣٥ يوم مؤكدا أن أي سيدة تريد أن تطمئن على التبويض من خلال انتظام الدورة الشهرية مؤكدا أن تكيس المبايض يتسبب في تأخر الحمل بعد الزواج.

وتكيس المبايض من الأمراض التي تصيب الجهاز التناسلي للسيدة، وهو عبارة عن اضطراب هرموني شائع بين النساء في سن الإنجاب ويمكن أن يصيب السيدات والفتيات، ويسبب مشاكل في المبايض، وقد يؤدي إلى تأخر الحمل.

أعراض تكيس المبايض

ويؤكد الأطباء أن أعراض تكيس المبايض يمكن أن تكون خفيفة وغير ظاهرة وتختفي من تلقاء نفسها.

ومن الممكن استئصال التكيسات عن طريق المنظار الجراحي، حيث يعتبر الفحص أو العلاج عن طريق المنظار من أسهل وآمن طرق العلاج حيث تختلف عن طرق الجراحة العادية وتكون أقل ألما، فترة التعافي قصيرة جدا ويكون الخروج من المستشفى في نفس اليوم.

تكيسات المبيض

وكشف الأطباء أن مرض تكيسات المبيض يمكن اكتشافه والتشخيص المبكر له عند إجراء الموجات فوق الصوتية، وتتمثل خطورة تكيس المبيض في تأخر الإنجاب لدى السيدات.



أعراض تكيس المبايض

وتتضمن أهم أعراض تكيس المبايض عند الفتيات:

١- عدم انتظام الدورة الشهرية.

٢- الألم في فترة التبويض.

٣- ألم في منطقة الحوض، وقد يكون ألم خفيف أو حاد.

٤- امتلاء أو ثقل في منطقة البطن.

٥- ظهور حب الشباب ونمو بعض الشعر الغير مرغوب فيه.

٦- قد تظهر بعض المضاعفات أحيانا مثل التواء المبيض أو تمزق التكيسات وتسبب ألما شديدًا ونزيفًا داخليا.

الأعراض الشائعة لتكيس المبايض

تبدأ بعض النساء في رؤية الأعراض في وقت قريب من الدورة الشهرية، وتكتشف أخريات أنهن مصابات بمتلازمة تكيس المبايض فقط بعد أن اكتسبن الكثير من الوزن أو واجهن صعوبة في الحمل.

أعراض متلازمة تكيس المبايض الأكثر شيوعًا هي:

دورة شهرية غير منتظمة، يؤدي نقص الإباضة إلى منع تساقط بطانة الرحم كل شهر، بعض النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يحصلن على أقل من ثماني دورات في السنة أو لا يحصلن على أي دورة على الإطلاق.

نزيف شديد، تتراكم بطانة الرحم لفترة أطول من الوقت لذلك يمكن أن تكون الدورة الشهرية لدي السيدات المصابات أكثر غزارة من المعتاد.

نمو الشعر، ينمو الشعر على الوجه والجسم لدى أكثر من 70% من النساء المصابات بهذه الحالة، بما في ذلك الظهر والبطن والصد.

حبوب الشباب، يمكن للهرمونات الذكورية أن تجعل البشرة دهنية أكثر من المعتاد وتتسبب في ظهور الحبوب في مناطق مثل الوجه والصدر وأعلى الظهر.

زيادة الوزن، يعاني ما يصل إلى 80 بالمائة من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من زيادة الوزن أو السمنة.

الصلع، يصبح الشعر الموجود على فروة الرأس أرق وقد يتساقط.

سواد الجلد، يمكن أن تتشكل بقع داكنة من الجلد في تجاعيد الجسم مثل تلك الموجودة على الرقبة وفي الفخذ وتحت الثديين.

الصداع، يمكن أن تؤدي التغيرات الهرمونية إلى حدوث الصداع لدى بعض النساء.

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