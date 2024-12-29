محافظ دمياط يلتقى رئيسى وحدتي فارسكور والسرو فى أول أيام عملهما

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بمقر ديوان عام المحافظة الجديد مع محمد محجوب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور، والعميد هانى عبد القوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو، فى أول أيام عملهما بالمحافظة بعد صدور حركة المحليات الجديدة التى اعتمدتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.

محافظ دمياط يجتمع برؤساء الوحدات المحلية الجدد

حيث قدم "المحافظ " التهنئة لهما لتوليهما مهام عملهما بالمحافظة، معربًا عن خالص أمنياته لهما بدوام التوفيق والسداد.

محافظ دمياط يصدر قرارًا بتكليف سمير عتريس لرئاسة الوحدة المحلية بدمياط والمهندسة حنان الأطروش رئيسًا للوحدة المحلية بالزرقا

وعلى جانب آخر،، أصدر " الدكتور أيمن الشهابى " قرارًا بتكليف سمير عتريس لرئاسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والمهندسة حنان الأطروش رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا.

حيث التقى "المحافظ " برؤساء الوحدات المحلية الجدد، بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط وأعرب عن خالص أمنياته لهم بالتوفيق،و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن المحافظة تتابع وبشكل دورى كافة الأعمال بالمراكز والمدن لتذليل اى عقبات، ووجه بضرورة الدفع بمنظومة العمل، و الاهتمام بملفات التصالح فى مخالفات البناء والنظافة ورفع الاشغالات، والتصدى لمخالفات البناء وازالتها فى المهد، وخلق قنوات للتواصل المباشر مع المواطنين والعمل على حل مشاكلهم وتلبية مطالبهم والمتابعة الميدانية لكافة الأعمال الجاري تنفيذها بشكل دورى.

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