اجتمع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مع مديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن، لمناقشة عدد من ملفات العمل، وذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والمستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة، ومديرى الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

محافظ دمياط يجتمع مع مديرى الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن

وفى مستهل الاجتماع،، أشار " محافظ دمياط " إلى أنه سيتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة كافة الأعمال وتذليل أية معوقات تواجه المنظومة، مما يساهم فى الدفع بمعدلات العمل بجميع الملفات، مؤكدًا على أهمية الدور الذى يقومون به لإدارة ملفات حيوية ورصد المخالفات والتعامل معها وفقًا للوائح والقوانين.

الدكتور أيمن الشهابى يوجه بالدفع بمعدلات العمل بملف التصالح فى مخالفات البناء ويشدد على التصدى الفورى للمخالفات وإزالتها فى المهد

و أكد " الدكتور أيمن الشهابى " أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من أهم ملفات العمل فى الوقت الراهن، مشيرًا الى أهمية الاطلاع بشكل جيد الى اللوائح المُنظمة للملف، والتيسرات التى تقدمها الدولة للمواطنين، فى هذا الخصوص، ووجه بضرورة الإسراع باجراءات العمل بهذا الملف مشددًا على التصدى لأى مخالفات للبناء وازالتها فى المهد ، وناقش " محافظ دمياط " المعوقات التى تواجه منظومة العمل بها بالوحدات المحلية، وآليات تخطيها وتوفير الامكانيات والكوادر البشرية والاحتياجات اللازمة لإنجاز المهام.

المحافظ يؤكد " نعمل جميعًا كفريق عمل واحد لخلق منظومة عمل منضبطة "

وخلال مناقشته مع مديرى الإدارات،، نوه " المحافظ " الى أهمية التكاتف والتنسيق وبذل أقصى الجهود، والمتابعة الميدانية وتطوير منظومة العمل، وأوضح أن المحافظة تعمل جاهدة على تذليل كافة العقبات، مؤكدًا أننا جميعًا فريق واحد يعمل على خلق منظومة عمل منضبطة.

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