الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
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محافظات

محافظ دمياط يلتقي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات

محافظ دمياط.. ڤيتو
محافظ دمياط.. ڤيتو

التقى الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، اليوم بمكتبه، مع ياسر خاطر رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة، حيث تقدم بالتهنئة له لتوليه هذه المهمة، كما أعرب عن خالص أمنياته له بدوام التوفيق والسداد، وتحقيق المردود الإيجابي على المنطقة والمستثمرين بها.

محافظ دمياط يناقش مع عدد من المستثمرين بالمنطقة الحرة،  لمناقشة رؤية المنطقة وخريطة الاستثمار
محافظ دمياط يناقش مع عدد من المستثمرين بالمنطقة الحرة،  لمناقشة رؤية المنطقة وخريطة الاستثمار

 

وجاء ذلك بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالمنطقة وآليات توفير مناخ ملائم للاستثمار بها، واللوائح المنظمة للمشروعات بها طبقًا لضوابط المناطق الحرة، وكذلك موقف خطة رفع كفاءة الطرق الداخلية والبنية التحتية بالمنطقة.

محافظ دمياط: المحافظة تعمل جاهدة على مواجهة التحديات التى تواجه منظومة الاستثمار ودعمها بشكل كامل

 

وأكد " محافظ دمياط " اهتمامه بهذا الملف، حيث أشار إلى قيامه بزيارة المنطقة وعدد من المصانع بها للوقوف ميدانيًا على سير العمل ومدى الالتزام باشتراطات السلامة والمعايير البيئية، وأوضح أن المحافظة تعمل جاهدة على مواجهة التحديات التى تواجه منظومة الاستثمار ودعمها بشكل كامل، وجذب المستثمرين بما يدعم عجلة الاقتصاد والتنمية،  ولفت أنه يتم العمل وفقًا لرؤية واستراتيجية محددة لإنشاء المنطقة الحرة الجديدة، بما يساهم فى ضخ استثمارات جديدة ودعم تلك الأهداف.

وعلى جانب آخر، التقى "المحافظ" مع عدد من المستثمرين بالمنطقة،  لمناقشة رؤية المنطقة وخريطة الاستثمار لعام ٢٠٢٥، وآليات الإعداد لمؤتمر سنوي لتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وأهميتها لدعم عجلة التنمية على أرض المحافظة ورعاية المواطنين وتقديم الخدمات الأساسية لهم، حيث ناقش "الدكتور أيمن الشهابي" آليات تعزيز التعاون فى هذا السياق وبما يدعم أهداف التنمية المجتمعية وأيضًا الجهود المبذولة لتطوير المنطقة وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لتلك المخططات.

 

 

 

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