محافظ دمياط يبحث مع المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، والدكتور السعيد عبد الهادى رئيس جامعة حورس، وذلك إيذانًا بإطلاق ندوة للتعريف بمبادرة الهيئة للكليات المجتمعية.

جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط واللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد.

محافظ دمياط يستقبل الدكتورة ماجى نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت

ورحب "محافظ دمياط " بالمدير التنفيذى لهيئة فولبرايت، وأكد حرص المحافظة على تحقيق شراكة متميزة وناجحة مع الهيئة لتعزيز أهداف التعلم ودعم الشباب وتنمية مهاراتهم وتدريبهم بالمجالات المختلفة.

الشهابى يناقش آليات تعزيز التعاون بين المحافظة والهيئة لدعم القطاعات الصناعية

كما بحث المحافظ ورئيس الهيئة آليات تعزيز أواصر التعاون المشترك بين الجانبين، لدعم القطاعات الصناعية التى تشتهر بها محافظة دمياط، خاصةً قطاعات الأثاث والألبان والحلويات بما يساهم فى إعداد كوادر فنية قادرة على مواكبة التطورات الحديثة التي طرأت على الصناعات، وذلك تحقيقًا لرؤى التطوير والخروج بها نحو الأسواق العالمية، من خلال الربط بين التعليم الأكاديمي والمهنى وفقًا لاستراتيجية محددة.

ومن جانبها، أكدت المدير التنفيذي للهيئة أن فولبرايت تحتفل بمرور ٧٥ عاما على انشائها داخل مصر، مشيرة إلى أن الهيئة مصرية أمريكية تم تأسيسها بناءً على اتفاقية تعاون بين الحكومتين المصرية والأمريكية، تعمل على تحقيق التبادل الثقافى بين البلدين، معربة عن سعادتها باستكمال التعاون مع المحافظة،.

وأكدت الدكتورة ماجى نصيف تطلع الهيئة لمد أواصر التعاون وإطلاق شراكات جديدة وناجحة بين الجانبين.

كما أكدت أن الهيئة لديها برنامج للتعليم الفنى يستهدف الشباب من عام ١٨ إلى ٣٠ عاما وبرامج أخرى ستبدأ فى فبراير ٢٠٢٥، ويمكن من خلالها تحقيق التعاون لدعم القطاعات الصناعية بدمياط وإرسال بعثات للدراسة بالجامعات الأمريكية وجلب خبراء للاستعانة بهم فى خطط التطوير، لافتة إلى أنه سيتم بدء العمل وفقًا لتلك الرؤى بالتعاون مع محافظة دمياط.

وأهدى الدكتور أيمن الشهابى درع المحافظة إلى المدير التنفيذي للهيئة تقديرًا لهذا التعاون، كما تسلم محافظ دمياط ونائب المحافظ، هدية الهيئة التذكارية من الدكتورة ماجى نصيف، تقديرًا لجهودهما المبذولة لتعزيز التعاون.

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