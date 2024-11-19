محافظ دمياط يُعلن الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والتوابع بنطاق المحافظة

أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، الانتهاء من إعداد الأحوزة العمرانية للعزب والتوابع بنطاق المحافظة، وسيتم اعتمادها بنهاية العام الجاري، ليصبح ذلك من أهم ثمار التعاون المشترك بين محافظة دمياط والهيئة العامة للتخطيط العمراني.

وجاء هذا خلال تصريحات أدلاها المحافظ، عقب لقاء عقده اليوم مع الدكتور ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس محمد عوض مساعد رئيس الهيئة وبحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة والأستاذ الدكتور عمرو حنفى مستشار محافظ دمياط لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية والمتحدث الرسمى للمحافظة، والدكتور سعيد حسانين استشاري الهيئة.

وأشار " محافظ دمياط " خلال تصريحاته، إلى أن تم الانتهاء من الإعداد بشكل كامل لعدد ٥٨٩ عزبة مدرجة ببيان وزارة التنمية المحلية لعام ٢٠١٨، و٤١٦ عزبة تم استحداثها ببيان الوزارة لعام ٢٠٢٣، مؤكدًا أن تلك الجهود تساهم وبشكل كبير وفعال لدعم ملف التصالح فى مخالفات البناء، والتيسير على المواطنين لتقنين أوضاع مخالفات البناء.

محافظ دمياط يجتمع بالدكتور ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني والمهندس محمد عوض مساعد رئيس الهيئة

وأكد "الدكتور أيمن الشهابي" أيضًا أن لقاء اليوم، تضمن متابعة موقف تحديث المخططات الاستراتيجية للقرى التابعة لمراكز دمياط وكفر سعد والزرقا المدرجين بالمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري باجمالى ٤٩ قرية ، حيث أوضح أن العمل يتم وفقًا لثلاث مراحل، وأيضًا موقف إعتماد تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمدن المحافظة بما يتوافق مع المتطلبات والرؤى المستقبلية، وذلك للمساهمة فى تحقيق الانضباط والتنمية العمرانية.

وصرح " المحافظ " أن هناك تعاونا وثيقا بين المحافظة والهيئة، موجهًا الشكر إلى الهيئة برئاسة الدكتورة مها فهيم، على هذه الجهود، وأعرب عن تطلعه إلى تحقيق المزيد من التواصل لدعم ملفات العمل المشترك وأيضًا دعم محاور التنمية وتحسين جودة حياة المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

المتحدث الرسمي للمحافظة يؤكد وجود خطوات حثيثة بهذا الملف بفضل تكاتف الجهود بين المحافظة والهيئة لتحقيق أهداف الاستراتيجية التنموية

فيما صرح الدكتور عمرو حنفى المتحدث الرسمي لمحافظة دمياط، أن هناك خطوات حثيثة بهذا الملف، بفضل تكاتف الجهود بين المحافظة والهيئة العامة للتخطيط العمراني، والتى أثمرت عن إعداد الاحوزة العمرانية للعزب والتوابع بنسبة ١٠٠%، علاوة على ما يجرى تنفيذه من تحديث للمخططات الاستراتيجية فى إطار منهجية محددة بشكل يتواكب مع المقومات والمتطلبات الحالية والمستقبلية، والمتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية، لتحقيق أهداف الاستراتيجية التنموية لمحافظة دمياط، ووفقًا لرؤية مصر ٢٠٣٠.

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