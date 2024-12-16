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حوادث

المشدد 3 سنوات لعاطل متهم بالشروع في قتل صديقه بالموسكي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد 3 سنوات، بتهمة الشروع في قتل صديقه بسبب خلافات بينهما علي مبلغ مالي بمنطقة الموسكي

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م.ج عاطل شرع في قتل المجنى عليه ا.ط عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقدا العزم على قتله إثر خلاف سابق بينهما، علي مبلغ مالي وأعد سلاح أبيض، وتوجه لمكان تواجد المجني عليه ثم باغته ضربًا بسلاح أبيض بالصدر، وأحدث به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي وتم مداركة المجنى عليه بالعلاج.


وأسندت النيابة العامة للمتهم الشروع في قتل المجني عليه وإحراز سلاح أبيض مطواة، دون ترخيص وبغير مسوغ قانوني من الضرورة المهنية أو الحرفية.

وتلقت مباحث قسم شرطة الموسكي بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد وصول مصاب لأحد المستشفيات، وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ، تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وصديقه إثر خلاف علي مبلغ مالي، وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطل له معلومات جنائية واعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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محكمة جنايات القاهرة الموسكى النيابة العامة قسم شرطة الموسكى

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