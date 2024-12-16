السجن المشدد لـ 3 أشقاء بقضية استعراض القوة والشروع فى قتل بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم، بمعاقبة 3 أشقاء بالسجن المشدد 10 سنوات بتهمة الشروع فى قتل شخصين واستعراض القوة.



تعود تفاصيل الواقعة بتلقي أجهزة الأمن بمديرية أمن سوهاج بلاغا بإصابة المجنى عليه “ ع.م” عامل بعد التعدى عليه بالضرب بعصا شوم، فيما قام المتهمان الثاني والثالث بإطلاق النار من سلاحين ناريين على المجنى عليهما .

وكشفت التحريات وجود خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليهما" ع.م “ عامل، ” م.س" عامل حيث قاما بتحرير محضر سابق ضد المتهمين فقاموا بالاعتداء عليهما والشروع في قتلهما،.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات جرى ضبط المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات.

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