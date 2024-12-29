أقوى 15 قرارًا جمهوريًا في 2024

شهد عام 2024 إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من القرارات الجمهورية القوية والهامة والتى تنوعت بتعيين عدد من كبار رجال الدولة في مناصب رفيعة المستوي وقيادات جامعية جديدة، فضلا عن تعيين قضاة ومعاونين للنيابة العامة ورؤساء للهيئات الإعلامية والصحفية.

وترصد فيتو أقوي 15 قرارًا جمهوريًا في 2024 كالتالي:

1 - ترقية اللواء أركان حرب عبد المجيد صقر إلى رتبة الفريق أول وتعيينه وزيرا للدفاع وتعيين الفريق أحمد فتحي ابراهيم خليفة رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة- وتعيين الفريق أول محمد أحمد زكي محمد، مساعدًا لرئيس الجمهورية لشئون الدفاع - والفريق أسامة أحمد رشدي عبد الله عسكر مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون العسكرية - والمستشار عمر الخطاب مروان عبد الله عرفة مديرًا لمكتب رئيس الجمهورية - واللواء محسن محمود علي عبد النبي مستشارًا لرئيس الجمهورية للإعلام - والدكتورة هالة حلمي السعيد يونس، مستشارًا لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية.

تعيين رئيسا جديدا للمخابرات العامة

2- تعيين حسن محمود رشاد رئيسا للمخابرات العامة.

3 - تعيين الدكتور نظير محمد عياد مفتيا للجمهورية لمدة أربع سنوات.

4 - تعيين الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيسا لجامعة القاهرة لمدة 4 أعوام.

عفو رئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء

5 - العفو الرئاسي عن أربعة وخمسين من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

6 - نقل الإشراف على ميناء طابا البحرى لهيئة موانئ البحر الأحمر، حيث أصدر الرئيس السيسي قرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا البحري التخصصي الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريبًا تعادل 43408 م ناحية جنوب سيناء، من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ويعد ميناء من موانيها.

وجاء ذلك لاستخدامه كميناء ركاب سياحي وفقًا للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن.

7 - قرار رقم 363 لسنة 2024 بتجديد تكليف عمرو عادل علي حسني إبراهيم بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام وذلك اعتبارا من يوم 30 / 8 / 2024.

تعيين المستشار عبد الراضي صديق رئيسا لهيئة النيابة الإدارية

8 - القرار الجمهوري رقم (٢٥٤) لسنة ٢٠٢٤ بتعيين المستشار عبد الراضي صديق رئيسا لهيئة النيابة الإدارية خلفا للمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية.

9 - قرار رقم 150 لسنة 2024 بتولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس، وذلك لمدة عام.

تجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي

10- قرارا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارا من 18 أغسطس 2024.

11- قرار رقم 474 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية تأسيس شركة إفريقيا (50) لتطوير المشروعات وانضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية.

تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

12 - القرار رقم ٥١٨ لسنة ٢٠٢٤ بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة خالد محمود عبد العزيز وعضوية كل من المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام نائب رئيس مجلس الدولة والدكتور محمود أحمد ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والدكتور حسام عبد المولى صقر ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وعبد المحسن سلامة عثمان من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وعلا الشافعي صحفية وعصام الأمير إسماعيل إعلامي وعادل محمد إبراهيم حمودة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة والأستاذة الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي ممثلًا للمجلس الأعلى للجامعات.

تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة

13- القرار رقم 519 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة 4 سنوات برئاسة عبد الصادق محمد الشوربجي.

ونص القرار على أن تشكل الهيئة بعضوية كل من المستشار محمد فؤاد محمود عمار نائب رئيس مجلس الدولة وياسر سمير صبحي ممثلا لوزارة المالية، وعلاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وعمرو رأفت محمد الخياط من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وحمدي عثمان عاشور عثمان رزق ممثلا للصحافة القومية، وسامح سامي محروس رزق الله ممثلا للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والقومية وسحر عبد العزيز الجعارة من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

تشكيل الهيئة الوطنية للإعلام

14 - القرار رقم 520 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة 4 سنوات برئاسة أحمد محمد محمود المسلماني وعضوية كل من المستشار حماد مكرم توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة، وخالد محمد إبراهيم محمد نوفل ممثلا لوزارة المالية، والمهندس وليد زكريا على أحمد ممثلا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وأسامة كمال حلمي أحمد من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وريهام وجيه عبد السلام الديب من الشخصيات العامة وذوي الخبرة وهالة فاروق محمد حشيش ممثلا لنقابة الإعلامية، وسامي عبد السلام سعدون ممثلا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام وصفية مصطفى أمين يوسف من الشخصيات العامة وذوي الخبرة.

تفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات

15 - أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٣٠٤ لسنة ٢٠٢٤ بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات.

وتضمن القرار تفويض الدكتور مصطفى كمال مدبولي محمد - رئيس مجلس الوزراء في مباشرة اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القوانين واللوائح والقرارات الآتية:

أولا - في مجال التصرف بالمجان في أملاك الدولة وحماية الآثار ونزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.

ثانيا - في مجال منح المعاشات والمكافآت الاستثنائية وتقرير إعانات أو قـــــروض أو تعويض عن الخسائر في النفس والمال.

ثالثا - في مجال العاملين بالدولة:

رابعا - في مجال الهيئات العامة وهيئات القطاع العام وشركاته وشركات قطاع الأعمال العام.

خامسا - في مجال الأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات.

سادسا - في مجال المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ.

سابعا - في مجال تأشيرات الموازنة.

الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية في التأشيرات المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة وكذلك التأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات.

كما يفوض الدكتور مصطفى كمال مدبولى محمد - رئيس مجلس الوزراء في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.

ويكون الدكتور مصطفى كمال مدبولی محمد رئيس مجلس الوزراء الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۰۹ بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وله أن يفوض في بعض اختصاصاته في هذا الشأن.



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