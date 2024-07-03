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السيرة الذاتية للفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة

شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة
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ننشر السيرة الذاتية لـ الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وذلك فيما يأتي:

الاسم: أحمد فتحى إبراهيم خليفة

السلاح: المدفعية

الرتبة: فريق

تاريخ الميلاد: 17/10/1966

تخرج في الكلية الحربية عام 1987

الدفعة 80 حربية

التأهيل العسكري:

بكالوريوس العلوم العسكرية من الكلية الحربية.

حاصل على جميع الفرق الحتمية لسلاح المدفعية.

حاصل على ماجستير العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان.

حاصل على زمالة كلية الحرب العليا من الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.

 

الوظائف الرئيسية التي شغلها:

تدرج في جميع الوظائف القيادية بسلاح المدفعية حتى عين مساعدًا لمدير المدفعية،
ثم مديرًا لمعهد المدفعية، ثم مديرًا لإدارة الشئون المعنوية،  ثم رئيسًا لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة، ثم رئيسًا لهيئة عمليات القوات المسلحة، ثم أمينًا عام لوزارة الدفاع.

الأنواط والنياشين:

حصل على عدد من الأنواط والميداليات منها نوط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة،
ونوط العملية الشاملة بسيناء، وميدالية 25 يناير، وميدالية 30 يونيو، وميدالية اليوبيل الذهبي لسلاح المدفعية، ميدالية اليوبيل الذهبى لنصر أكتوبر 1973، وميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة، ميدالية اليوبيل الذهبي للثورة، وميدالية اليوبيل الفضي لتحرير سيناء، وميدالية اليوبيل الفضي لنصر أكتوبر 1973.
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رئيس أركان حرب القوات المسلحة رئيس الأركان حرب القوات المسلحة القوات المسلحة

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