برئاسة عبدالعزيز.. الأعلى للإعلام يعيد تشكيل لجنة الشكاوى

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الشكاوى، وذلك على النحو التالي:-

عصام الأمير- وكيل المجلس رئيسًا للجنة

وعضوية كل من:

المستشار عبدالسلام النجار- عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

الإذاعي محمد نوار- رئيس الإذاعة المصرية.

الإعلامية نائلة فاروق - رئيس التلفزيون المصري.

- المستشار ياسر المعبدي - أمين عام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

المستشار وليد محمود - عضو الأمانة الفنية بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وتختص اللجنة بفحص الشكاوى التي تحال إليها، وفحص المخالفات التي يتم رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب بشأنها، وكذلك ما يُحال إليها من موضوعات أخرى مرتبطة بطبيعة عملها.

ويكون للجنة اتخاذ ما تراه مناسبًا للتحقق من ثبوت المخالفات، ولها استدعاء من يكون له صلة بموضوع المخالفات لسماع الإيضاحات اللازمة، على أن تقوم بإعداد تقرير برأيها فيما تنتهي إليه ويعرض على المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام للبت فيه.

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