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خارج الحدود

كافي لاشفيلي يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لجورجيا

الرئيس الجورجي المنتخب
الرئيس الجورجي المنتخب ميخائيل كافيلاشفيلي، فيتو

انتهت فعاليات تنصيب الرئيس السادس لجمهورية جورجيا ميخائيل كافيلاشفيلي التي تمت في مبنى البرلمان الوطني.

انتهاء مراسم تنصيب الرئيس ميخائيل كافيلاشفيلي في جورجيا


وتمت إقامة الجزء الرسمي من الحفل في القاعة العامة للبرلمان، وهناك قام الرئيس الجديد بأداء اليمين الدستورية.

نسخة خاصة من دستور جورجيا


في هذا اليوم، طبع البرلمان نسخة خاصة من دستور جورجيا، وسيتم الاحتفاظ بهذه النسخة من الدستور في متحف البرلمان، كما سيتم استخدامها في كل مرة خلال حفل تنصيب رئيس الدولة.

وتم انتخاب مرشح حزب "الحلم الجورجي" الحاكم، لاعب كرة القدم السابق ميخائيل كافيلاشفيلي رئيسا للبلاد من قبل البرلمان يوم 14 ديسمبر الجاري.

 وبات المذكور الرئيس السادس للبلاد منذ استقلال جورجيا.

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