الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

التدفئة، فيتو
التدفئة، فيتو

حذرت وزارة الصحة التونسية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، من الاستخدام غير الآمن لوسائل التدفئة واستنشاق غاز أول أكسيد الكربون المعروف بـ"القاتل الصامت"، وذلك بعد تسجيل عدد من حالات الاختناق.

تونس تحذر من القاتل الصامت 

وأطلقت وزارة الصحة الحملة تحت شعار "دفّيت روحك... ما تقتلش نفسك..".

وأشارت مديرة مركز العمليات بوزارة الصحة التونسية، الدكتورة الشابي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية عند استخدام وسائل التدفئة المختلفة.

txt

تونس تنجو من فخ صندوق النقد وتعلن سداد كل ديونها الداخلية والخارجية لعام 2024

وأوضحت الشابي وفقا لإذاعة "موزاييك إف إم"، بأن "استخدام وسائل التدفئة الحديثة يتطلب إجراء صيانة دورية وجيدة، والأهم من ذلك الاستعانة بخبير مختص للتأكد من سلامتها قبل التشغيل".

أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون

 كما أكدت على "ضرورة تجنب استخدام وسائل التدفئة التقليدية مثل "الكانون" وسخانات الغاز في أماكن مغلقة تمامًا دون تهوية مناسبة".

وشددت الشابي  على "أهمية الانتباه إلى أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون، والتي تشمل الشعور بالدوار والغثيان وصعوبة التنفس".

 ولفتت إلى أنه "في حال ظهور هذه الأعراض، يجب مغادرة المكان فورًا والاتصال الفوري بخدمات الطوارئ، مع ضرورة البقاء في حالة يقظة مستمرة حتى وصول المساعدة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تونس القاتل الصامت وزارة الصحة حالات الاختناق

مواد متعلقة

حريق في مصنع فوم بالعاشر من رمضان، 8 حالات اختناق وفرق الإنقاذ تواصل مكافحة اللهب

حالة الطرق اليوم، تحذير من اختناق مروري بهذه الشوارع والمحاور بالقاهرة والجيزة
ads

الأكثر قراءة

أسعار الدولار اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر الأربعاء المقبل، وهذا موعد عودتها

بعد حادثي كوريا الجنوبية وكندا، طائرة هولندية تخرج عن مسارها (صور)

أسعار الفراخ اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 19

تهديد مدير الرعاية الصحية بماسبيرو والأمن يحقق في الواقعة

ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم

منوعات

المزيد

بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

توقعات الأبراج اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيًّا ومهنيًّا وصحيًّا

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

توقعات برج الميزان 2025، رياح التغيير لحياتك العاطفية والمهنية في انتظارك

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية