بعد تسجيل حالات اختناق، تونس تحذر من القاتل الصامت

حذرت وزارة الصحة التونسية، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، من الاستخدام غير الآمن لوسائل التدفئة واستنشاق غاز أول أكسيد الكربون المعروف بـ"القاتل الصامت"، وذلك بعد تسجيل عدد من حالات الاختناق.

تونس تحذر من القاتل الصامت

وأطلقت وزارة الصحة الحملة تحت شعار "دفّيت روحك... ما تقتلش نفسك..".

وأشارت مديرة مركز العمليات بوزارة الصحة التونسية، الدكتورة الشابي، إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وقائية عند استخدام وسائل التدفئة المختلفة.

وأوضحت الشابي وفقا لإذاعة "موزاييك إف إم"، بأن "استخدام وسائل التدفئة الحديثة يتطلب إجراء صيانة دورية وجيدة، والأهم من ذلك الاستعانة بخبير مختص للتأكد من سلامتها قبل التشغيل".

أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون

كما أكدت على "ضرورة تجنب استخدام وسائل التدفئة التقليدية مثل "الكانون" وسخانات الغاز في أماكن مغلقة تمامًا دون تهوية مناسبة".

وشددت الشابي على "أهمية الانتباه إلى أعراض التسمم بأول أكسيد الكربون، والتي تشمل الشعور بالدوار والغثيان وصعوبة التنفس".

ولفتت إلى أنه "في حال ظهور هذه الأعراض، يجب مغادرة المكان فورًا والاتصال الفوري بخدمات الطوارئ، مع ضرورة البقاء في حالة يقظة مستمرة حتى وصول المساعدة".

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