مساعد وزير الداخلية يكشف مزايا الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

كشف مساعد وزير الداخلية لقطاع التدريب، مزايا الالتحاق بمعاهد معاونى الأمن 2025 الدفعة الحادية عشرة.

مزايا الالتحاق بمعاهد معاوني الأمن 2025

وقال مساعد وزير الداخلية بالنسبة بالمزايا الممنوحة للمتقدمين للالتحاق بمعاهد معاونى الأمن؛ تحمل الدولة لنفقات التعليم، والتدريب، والإعاشة، وقيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد، فيما يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة، ويحق له الاستفادة من الخدمات الصحية، وفقا لقواعد التأمين الصحي للطلبة خلال فترة الدراسة، والاستفادة من النظام العلاجي وفقا للقواعد المقررة بهيئة الشرطة عقب التخرج.

جاء ذلك تزامنًا مع تنظم وزارة الداخلية، اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن قواعد قبول دفعة جديدة فى معاهد معاوني الأمن لعام 2025.



وينظم المؤتمر بمقر قطاع التدريب على طريق السويس الصحراوى وسط حضور قيادات القطاع ومدير معهد معاونى الأمن للكشف عن الشروط وإجراءات التقديم فى معهد معاونى الأمن الدفعة الجديدة ومواعيد التقديم وأماكن سحب الملفات.

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