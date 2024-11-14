نصائح مهمة للتعايش مع مرض السكر لتجنب حدوث مضاعفات

تحيي منظمة الصحة العالمية في 14 نوفمبر من كل عام، اليوم العالمى لمرض السكر، وهو يوم مخصص للتوعية بمخاطر مرض السكر وطرق الوقاية منه.

وجاء ذلك بعد ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السكر بشكل خطير بين الكبار والصغار ما يهدد صحة البشر، خاصة أن مضاعفات السكرى خطيرة.

وعلاج مرض السكر أمر مهم وضرورى، والعلاج هنا ليس نهائى بل يحافظ على مستوى السكر بالدم تجنبا لمخاطره.

علاج مرض السكري

وقال الدكتور عماد خليل استشارى أمراض الباطنة، إن أفضل طرق للتعايش مع مرض السكر، هو التحكم في مستوى السكر في الدم، وذلك من خلال اتباع النصائح التالية:-

تناول الأدوية بجرعاتها المحددة، حيث تتنوع أدوية السكري حسب النوع، ففي النوع الأول، يجب على المريض أخذ الأنسولين يوميا، أما في النوع الثانى، فقد يوصي الطبيب بأدوية تساهم في تحسين استجابة الجسم للأنسولين، والأدوية الفموية، مثل الميتفورمين وأدوية أخرى تهدف إلى تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

اتباع نظام غذائي متوازن، ويوصى باتباع نظام غذائي صحي يحتوي على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والخضروات والفواكه، مع تجنب الأطعمة الغنية بالسكريات المضافة والدهون المشبعة، وتناول وجبات صغيرة ومنتظمة يساعد في التحكم في مستوى السكر في الدم.

السكري

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام (مثل المشي، السباحة، أو ركوب الدراجة)، وهى تساهم في تحسين حساسية الجسم للأنسولين وتساعد في تقليل الوزن.

من المهم قياس مستوى السكر في الدم بانتظام وفقا لتوجيهات الطبيب، ويمكن للمريض استخدام جهاز قياس السكر في الدم المنزلي لمتابعة حالته.

الحفاظ على وزن صحي من خلال ممارسة الرياضة وتناول طعام صحي يساعد بشكل كبير في التحكم في مستوى السكر في الدم، خاصة بالنسبة لمرضى السكري من النوع الثانى.

في حالات السكري من النوع الأول وبعض الحالات من النوع الثانى، قد يكون العلاج بالأنسولين ضروريا للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم.

الاستشارة الطبية والمتابعة المنتظمة.

الاستشارة الطبية والمتابعة المنتظمة. من الضروري استشارة الطبيب بانتظام لمراقبة صحة المريض وتعديل خطة العلاج حسب الحاجة.

وأصاف خليل، أن مرض السكري يعد من الأمراض المزمنة التي تتطلب متابعة وعلاج مستمرين، من خلال اتباع نمط حياة صحي، والتزام بالعلاج، ويمكن للعديد من مرضى السكري أن يعيشوا حياة طبيعية وصحية دون أى مخاطر تهدد حياتهم، بشرط اتباع التعليمات.