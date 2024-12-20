السبت 21 ديسمبر 2024
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جهود الصحة في دعم المنظومة العلاجية خلال 2024.. توفير أحدث علاج لمرضى سرطان الكبد.. انفراجة بأزمة نواقص الأدوية.. توطين صناعة الأنسولين.. واستلام شهادة التحكم بالتهاب الكبد B

إدراج أدوية جديدة
إدراج أدوية جديدة في 2024

شهد عام 2024 في القطاع الصحي توسع في المبادرات الصحية للكشف عن الأمراض المزمنة والأمراض النفسية وزيادة خدمات جديدة للمنظومة الصحية.

إدراج عقار مناعي جديد لعلاج مرضى "أورام الكبد السرطانية

أحدث الخدمات التي أعلنت عنها وزارة الصحة والسكان، خلال ٢٠٢٤ هي  إدراج عقار مناعي جديد لعلاج مرضى "أورام الكبد السرطانية" وذلك وفقًا لأحدث التوصيات العالمية، في إطار الحرص على تخفيف المعاناة عن كاهل المرضى وذويهم.

وقامت اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، بتحديث بروتوكولات علاج أورام الكبد، لتشمل إدراج نوع جديد من العلاج المناعي ل "سرطان الكبد" ذو المادة الفعالة  "Tremelimumab/Durvalumab".

و هو ما يعد تطويرًا بمنظومة العلاج بالمبادرة لتشمل نوعين من الأدوية المناعية،  بالإضافة إلى العقاقير مثبطة الكايناز التي تؤخذ عن طريق الفم.

وأكدت أنه يتم صرف الأدوية لمرضى "سرطان الكبد" من خلال 22 وحدة لعلاج الفيروسات الكبدية متواجدة بالمعاهد القومية ومستشفيات وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية، وذلك بما يساهم في إنقاذ حياة المرضى وسرعة تلقيهم العلاج، حيث يتم استقبال المرضى بوحدة الفيروسات الكبدية، وتقييم حالتهم الصحية.

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وكشفت مبادرة الكشف المبكر وعلاج سرطان الكبد، عن تقديم خدمات الاكتشاف المبكر لعدد 119 ألف مريض بالتليف الكبدي مشيرًا إلى صرف العلاج بالأدوية المناعية ل 592 مريضًا، و4 آلاف و982 مريضًا بالعقارات الفموية مثبطة الانزيمات المحفزة لنمو الخلايا السرطانية.

توفير أول علاج لمرضى التليف الكيسي 

وشهدت وزارة الصحة استلام أول شحنة من عقار ترايكافتا لعلاج المرضى المصابين بالتليف الكيسي  للاستخدام في مركز علاج التليف الكيسي بمستشفيات جامعة عين شمس

شهادة للنجاح في التحكم في التهاب الكبد B بين الأطفال 

كما نجحت مصر في تحقيق نسب تغطية في تطعيم الأطفال ضد فيروس بي، على مدار 10 سنوات وصلت لـ 90% وذلك للجرعات الثلاثة التي يتم إعطاؤها للأطفال عند عمر الشهرين والـ 4 أشهر و6 أشهر، كما حققت مصر نسب تغطية بالجرعة الصفرية للأطفال عند الولادة بلغت 90% لمدة 5 سنوات.

وتأهلت مصر لاستلام شهادة لتحقيق أهداف مكافحة والتحكم في التهاب الكبد «بي» بين الأطفال الأقل من 15 عامًا.

توطين صناعة الأنسولين في مصر

وشهد عام 2024 البدء في توطين صناعة عدد من الأدوية أهمها الأنسولين نظرا لأن توطين صناعة الدواء يمثل قضية أمن قومي، حيث يتم إنتاج 90% من احتياجات الأدوية محليًا، فيما يتم استيراد 10% فقط.

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أصناف المضادات الحيوية بالسوق المحلي

كما شهد عام ٢٠٢٤ انفراجة في توفير الأدوية التي تعرضت لنقص خلال العام الماضي وتم توفير ملايين العبوات من أصناف سواء أدوية مضادات حيوية أو علاجات للضغط أو السكر. 

وأكد الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المصرية، أن كميات المضادات الحيوية بمختلف أنواعها والتي تم ضخها في الصيدليات والجاري إنتاجها في الشركات تتجاوز الـ16 مليون و610 آلاف عبوة، بالإضافة إلى كافة المثائل والبدائل لكافة أصناف المضادات الحيوية بالسوق المحلى.

واوضح أنه بالنسبة لأدوية علاج الضغط المرتفع بمختلف أنواعها والتي تم ضخها في الصيدليات، والجاري إنتاجها في الشركات تتجاوز الـ17 مليون و300 ألف عبوة، إلى جانب مستحضرات علاج الضغط المنخفض، والتي تتجاوز الـ مليون و230 ألف عبوة.

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