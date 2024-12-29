الأحد 29 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

طبيب نساء يكشف طرق الحفاظ على الخصوبة للسيدات

تجميد البويضات، فيتو
تجميد البويضات، فيتو

كشف الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان عن طرق الحفاظ علي خصوبة الفتيات في حالة تأخر الزواج او الإصابة بالأورام السرطانية حيث تتسبب في تأخر الإنجاب أو الحرمان من الإنجاب في بعض الأحيان.

تجميد البويضات للفتيات الغير متزوجات يساعد في فرص الحمل 

 

 

وأوضح أستاذ أمراض النساء أن تجميد البويضات للفتيات غير المتزوجات يساعد في فرص الحمل والإنجاب حالة التأخر في الزواج.

وأشار إلى أن الفتاة تحصل على أدوية منشطة للمبيض وباستخدام منظار البطن يتم سحب البويضات وتجميدها وبعد الزواج بعدد من السنوات يمكن تخصيب كل بويضة من الحيوان المنوي للزوج.

 

وأوضح أنه يمكن أيضا تجميد نسيج المبيض للفتيات في حالة الإصابة بسرطان لأن جزء من علاج السرطان هو العلاج الإشعاعي والكيماوي ويقلل من كفاءة المبيض وتلجأ السيدة  الي تجميد نسيج المبيض ويتم ذلك عن طريق المنظار البطن سحب المبيض وتجميده ويمكن استخدامه بعد ذلك حفاظا علي الخصوبة

وكشف الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان عن طرق علاج بطانة الرحم المهاجرة.

 

علاج بطانة الرحم المهاجرة

وأشار إلى أن علاج بطانة الرحم المهاجرة يعتمد على الشكوى إذا كان الألم فقط يمكن الحصول على أدوية مسكنات واذا كانت السيدة تعاني من  التصاقات في جدار البطن يمكن علاجها بالمنظار وإذا كان يوجد كيس غامق علي الرحم يتم استئصاله بالمنظار.

وأوضح أن بطانة الرحم المهاجر إذا كانت تؤثر في جودة المبيض يجب على السيدة الحمل عن طريق الحمل المجهري.

 

وأكد أستاذ أمراض النساء أن علاج بطانة الرحم المهاجرة يكون الحمل لأنه في الحمل لا تأتي الدورة الشهرية وهي تساعد في تكوين بطانة الرحم المهاجرة مؤكدًا أن أي سيدة تعاني من بطانة الرحم المهاجرة يجب تشجيعها على الحمل.

وقال الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشؤون السكان إن بطانة الرحم المهاجرة تتسبب في عودة دم الدورة الشهرية للسيدة الي الرحم مرة أخرى وتراكم الدم ويتحول لونه الي اللون الغامق.

وأشار أستاذ أمراض النساء أن أعراض بطانة الرحم المهاجرة تشمل آلام شديدة أثناء الدورة الشهرية وبعد انتهائها وكذلك ألم أثناء البول.

وأوضح أن بطانة الرحم للسيدات المتزوجات يتسبب في ألم شديد أثناء الجماع لافتًا إلى أنه يتسبب في تأخر الإنجاب. 

 

وبطانة الرحم المهاجرة مشكلة صحية تتعرض لها كثير من السيدات وبطانة الرحم المكان الصحيح لها داخل الرحم إلا أنه في حالة وجود بطانة رحم مهاجرة تكون تلك البطانة خارج الرحم وتتواجد في عدة اماكن منها  المبيض  أو الغشاء البريتوني  او أنبوبة الرحم قناة فالوب.

التهاب السحايا الجرثومي، مرض خطير يؤدي للوفاة وهذه الأعراض وطرق العلاج

أعراض مرض الكبد الدهني لدى السيدات، وما تأثير انقطاع الطمث عليه؟

قال الدكتور عمرو حسن إن أعراض بطانة الرحم المهاجرة تتمثل في  ألم شديد وقت نزول الدورة الشهرية وكذلك بعدها وتشعر بالراحة بعد انتهاء الدورة، وتظل لمدة  نصف الشهر مرهقة وتشعر بألم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور عمرو حسن الأورام السرطانية أورام السرطان امراض النساء والتوليد تجميد البويضات تأخر الزواج جميد البويضات كلية الطب جامعة القاهرة مستشار وزير الصحة علاج السرطان

مواد متعلقة

أسباب وطرق علاج نزيف الأنف بالمنزل، ومتى يدل على حالة صحية خطيرة؟

بعد معركتها مع السرطان.. كيت ميدلتون تتألق بعودتها إلى الأضواء

مرض خطير يسببه ارتفاع ضغط العين، تعرف على أعراضه

بعد إصابة منى فاروق، تعرف على أسباب مرض شلل المعدة وأهم أعراضه
ads

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم الأحد 29 ديسمبر 2024

من يحكم سوريا في 2025؟ ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها

سعر الخضار اليوم، البطاطس بـ 12.5 جنيه في سوق العبور

ارتفاع عدد ضحايا طائرة كوريا الجنوبية المنكوبة إلى 85، وشركة الطيران تعلق

رئيسة مكتب شئون المرأة في حكومة تصريف الأعمال بسوريا تثير الجدل (فيديو)

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

جمال علام يكشف حقيقة إخفاء خطاب نهائي دوري أبطال إفريقيا

محمد صديق: رحيل زيزو عن الزمالك سيؤثر على نجوميته

منوعات

المزيد

لافروف يعلق على فضيحة بطولة العالم للشطرنج السريع

توقعات برج الميزان 2025، رياح التغيير لحياتك العاطفية والمهنية في انتظارك

من يحكم سوريا في 2025؟ ليلى عبد اللطيف تكشف توقعاتها

على خلفية الحرب في غزة، روجر ووترز يدعو إلى إنقاذ الكوكب من الزعماء العنصريين

المزيد

خدمات

المزيد

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز في السوق اليوم السبت 28-12-2024

سعر كيلو السكر بالمحلات اليوم السبت 28/12/2024

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 29 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية