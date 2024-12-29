طبيب نساء يكشف طرق الحفاظ على الخصوبة للسيدات

كشف الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان عن طرق الحفاظ علي خصوبة الفتيات في حالة تأخر الزواج او الإصابة بالأورام السرطانية حيث تتسبب في تأخر الإنجاب أو الحرمان من الإنجاب في بعض الأحيان.

تجميد البويضات للفتيات الغير متزوجات يساعد في فرص الحمل

وأوضح أستاذ أمراض النساء أن تجميد البويضات للفتيات غير المتزوجات يساعد في فرص الحمل والإنجاب حالة التأخر في الزواج.

وأشار إلى أن الفتاة تحصل على أدوية منشطة للمبيض وباستخدام منظار البطن يتم سحب البويضات وتجميدها وبعد الزواج بعدد من السنوات يمكن تخصيب كل بويضة من الحيوان المنوي للزوج.

وأوضح أنه يمكن أيضا تجميد نسيج المبيض للفتيات في حالة الإصابة بسرطان لأن جزء من علاج السرطان هو العلاج الإشعاعي والكيماوي ويقلل من كفاءة المبيض وتلجأ السيدة الي تجميد نسيج المبيض ويتم ذلك عن طريق المنظار البطن سحب المبيض وتجميده ويمكن استخدامه بعد ذلك حفاظا علي الخصوبة

وكشف الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشئون السكان عن طرق علاج بطانة الرحم المهاجرة.

علاج بطانة الرحم المهاجرة

وأشار إلى أن علاج بطانة الرحم المهاجرة يعتمد على الشكوى إذا كان الألم فقط يمكن الحصول على أدوية مسكنات واذا كانت السيدة تعاني من التصاقات في جدار البطن يمكن علاجها بالمنظار وإذا كان يوجد كيس غامق علي الرحم يتم استئصاله بالمنظار.

وأوضح أن بطانة الرحم المهاجر إذا كانت تؤثر في جودة المبيض يجب على السيدة الحمل عن طريق الحمل المجهري.

وأكد أستاذ أمراض النساء أن علاج بطانة الرحم المهاجرة يكون الحمل لأنه في الحمل لا تأتي الدورة الشهرية وهي تساعد في تكوين بطانة الرحم المهاجرة مؤكدًا أن أي سيدة تعاني من بطانة الرحم المهاجرة يجب تشجيعها على الحمل.

وقال الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشؤون السكان إن بطانة الرحم المهاجرة تتسبب في عودة دم الدورة الشهرية للسيدة الي الرحم مرة أخرى وتراكم الدم ويتحول لونه الي اللون الغامق.

وأشار أستاذ أمراض النساء أن أعراض بطانة الرحم المهاجرة تشمل آلام شديدة أثناء الدورة الشهرية وبعد انتهائها وكذلك ألم أثناء البول.

وأوضح أن بطانة الرحم للسيدات المتزوجات يتسبب في ألم شديد أثناء الجماع لافتًا إلى أنه يتسبب في تأخر الإنجاب.

وبطانة الرحم المهاجرة مشكلة صحية تتعرض لها كثير من السيدات وبطانة الرحم المكان الصحيح لها داخل الرحم إلا أنه في حالة وجود بطانة رحم مهاجرة تكون تلك البطانة خارج الرحم وتتواجد في عدة اماكن منها المبيض أو الغشاء البريتوني او أنبوبة الرحم قناة فالوب.

قال الدكتور عمرو حسن إن أعراض بطانة الرحم المهاجرة تتمثل في ألم شديد وقت نزول الدورة الشهرية وكذلك بعدها وتشعر بالراحة بعد انتهاء الدورة، وتظل لمدة نصف الشهر مرهقة وتشعر بألم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.