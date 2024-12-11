بعد إصابة منى فاروق، تعرف على أسباب مرض شلل المعدة وأهم أعراضه

تصدر مرض شلل المعدة محركات البحث والترند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد إصابة الفنانة منى فاروق بمرض شلل المعدة وقد أصيبت بنفس المرض من قبل الممثلة هند عبد الحليم بسبب حقن التخسيس.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي ما هو مرض شلل المعدة وأسبابه وطرق الحماية منه.

إصابة مني فاروق بمرض شلل المعدة

وشلل المعدة هو اضطراب وظيفي يؤثر على أعصاب وعضلات المعدة، فهو يجعل تقلصات عضلات المعدة أضعف وأبطأ مما ينبغي لهضم الطعام ونقله إلى الأمعاء وهذا يؤدي إلى بقاء الطعام لفترة طويلة في المعدة بحسب موقع Healthline الطبي.

وشلل المعدة هو حالة هضمية غير شائعة نسبيًّا تؤثر على حوالي 1% من السكان.

وقد يؤدي مرض السكري والجراحة، اللذان يمكن أن يسببا تلفًا في الأعصاب في المعدة، إلى شلل المعدة.

وعادةً ما تنقبض عضلات جدار المعدة لسحق الطعام وخلطة بالعصارات الهضمية. ثم تنقل العضلات هذا الخليط إلى الأمعاء الدقيقة، حيث يحدث امتصاص العناصر الغذائية.

ويمنع شلل المعدة العضلات من العمل بالطريقة التي ينبغي لها، ويؤدي هذا إلى إبطاء حركة المعدة أو توقفها وتشمل الأسماء الأخرى لهذه الحالة "تأخر إفراغ المعدة" و"بطء المعدة".

ويسبب شلل المعدة مجموعة متنوعة من أعراض الجهاز الهضمي كما يمكن أن يؤدي إلى مشاكل خطيرة، بما في ذلك سوء التغذية والجفاف.

ما هي أعراض شلل المعدة؟

في شلل المعدة، لا يحدث الهضم كما ينبغي عادة وتكون الأعراض نتيجة لتأخر الهضم وإفراغ المعدة.

شلل المعدة

الأعراض الشائعة لشلل المعدة

تتضمن بعض الأعراض الشائعة لشلل المعدة ما يلي:

ألم البطن

الانتفاخ والتجشؤ وحرقة المعدة والارتجاع الحمضي

تغيرات سكر الدم وصعوبة الحفاظ على السيطرة على سكر الدم

انخفاض الشهية

شعور طويل الأمد بالامتلاء وشعور فوري بالامتلاء بعد بضع قضمات

الغثيان والقيء، والذي قد ينطوي على تقيؤ طعام غير مهضوم بعد عدة ساعات من تناول الوجبة

فقدان الوزن غير المقصود

أسباب شلل المعدة



ويحدث شلل المعدة نتيجة لتلف الأعصاب التي تتحكم في عضلات المعدة ويشارك العصب المبهم على وجه الخصوص في إرسال إشارات إلى عضلات المعدة للعمل.

وقد يؤدي استمرار تلف العصب المبهم إلى إرسال إشارات غير طبيعية وتأخير في الهضم.

شلل المعدة

وأثناء التشخيص، قد يحدد الطبيب سببًا أساسيًّا لتلف الأعصاب وتشمل بعض الحالات المرتبطة بفرصة أعلى للإصابة بشلل المعدة ما يلي:

مرض السكري: يمكن أن تؤدي مستويات السكر في الدم المرتفعة بشكل مزمن إلى تلف الأعصاب.

المضاعفات الجراحية: تعد الصدمة التي تصيب العصب المبهم من المضاعفات المحتملة للجراحة في المريء أو المعدة أو الأمعاء الدقيقة.

التعرض للإشعاع: يحمل تلف الأعصاب الناتج عن الإشعاع في الصدر أو البطن خطر الإصابة بشلل المعدة.

الآثار الجانبية للأدوية: ترتبط بعض مضادات الاكتئاب والأدوية الأخرى بشلل المعدة، وفقًا للكلية الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي.

كما أن الإناث أكثر عرضة للإصابة بشلل المعدة من الذكور.

كيف يمكن منع شلل المعدة؟



قد تتمكن من خفض خطر الإصابة بشلل المعدة من خلال:

التحكم في مستويات السكر في الدم إذا كنت مصاب بمرض السكري

العلاج الفعال للحالات الأخرى المرتبطة بشلل المعدة

تجنب التدخين وأشكال النيكوتين الأخرى

مناقشة الآثار الجانبية للأدوية التي تتناولها مع الطبيب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.