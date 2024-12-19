التهاب السحايا الجرثومي، مرض خطير يؤدي للوفاة وهذه الأعراض وطرق العلاج

يؤثر التهاب السحايا على السحايا، وهي الأغشية التي تحيط بالدماغ والحبل الشوكي، وتعمل السحايا مع السائل النخاعي لحماية الجهاز العصبي المركزي، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، يبلغ معدل الوفيات بسبب التهاب السحايا الجرثومي حوالي 10٪. بالإضافة إلى ذلك، ينتهي الأمر بـ 20٪ من الأشخاص المصابين بالتهاب السحايا الجرثومي بمضاعفات شديدة.

تشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن التطعيم هو الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من التهاب السحايا الجرثومي.

نظرًا لشدة التهاب السحايا الجرثومي، يجب أن يبدأ العلاج في أقرب وقت ممكن، حيث يمكن أن تحدث وفاة بسبب التهاب السحايا الجرثومي في غضون ساعات قليلة

أعراض التهاب السحايا

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، تظهر أعراض التهاب السحايا عادةً بعد 3 إلى 7 أيام من الإصابة، وتشير المنظمة إلى أن الأعراض يمكن أن تتطور خلال 2 إلى 10 أيام، وتشمل أعراض التهاب السحايا التالي:

الحمى المفاجئة

الصداع المفاجئ

تصلب الرقبة المفاجئ

الغثيان

القيء

الحساسية للضوء

الارتباك

النعاس

التشنجات

الطفح الجلدي

آلام المفاصل

برودة اليدين والقدمين

غيبوبة

مضاعفات الإصابة بالتهاب السحايا الجرثومي

ويصاب 1 من كل 5 أشخاص مصابين بالتهاب السحايا الجرثومي بمضاعفات طويلة المدي طبقًا للأبحاث وتكون كالآتي:

فقدان السمع

نوبات صرع

ضعف الأطراف

صعوبات الرؤية

مشاكل في الكلام أو اللغة أو الذاكرة أو التواصل

تلف شديد في المخ

تندب أو بتر الأطراف بسبب الإنتان

وتصاحب الإنتان مرض التهاب السحايا الجرثومي، وذلك لكون الإنتان هو استجابة الجسم الشديدة للعدوى، ويمكن أن يؤدي بسرعة إلى فشل الأعضاء وفي النهاية الموت، وتتضمن أعراض الإنتان ما يلي:

ارتفاع معدل ضربات القلب

انخفاض ضغط الدم

الحمى

الرعشة

الشعور بالبرد الشديد

الارتباك أو فقدان الاتجاه

ضيق التنفس

ألم شديد أو انزعاج

جلد رطب أو متعرق

أسباب الإصابة بالتهاب السحايا

توجد ثلاثة أغشية تشكل السحايا وهي الأم الجافية، وهي الطبقة الخارجية الكثيفة، الأم العنكبوتية، وهي الطبقة الوسطى الرقيقة، والأم الحنون، وهي غشاء رقيق للغاية يقع مباشرة على الدماغ والحبل الشوكي

هناك مساحة بين الأم العنكبوتية وتسمى أيضًا المساحة تحت العنكبوتية.

يمكن للبكتيريا الوصول إلى السحايا لدى الشخص بطرق مختلفة، مثل:

عبر مجرى الدم

نتيجة لعدوى الأذن أو الجيوب الأنفية

عيب في الأم الجافية

عبر الإجراءات العصبية الجراحية

ويمكن أن يحدث التهاب السحايا الجرثومي بسبب ملامسة مجموعة من البكتيريا المختلفة، كما يعد التهاب السحايا بالمكورات الرئوية هو الشكل الأكثر شيوعًا لالتهاب السحايا الجرثومي، وهو ناتج عن بكتيريا S. pneumoniae.

عوامل الخطر للإصابة بالتهاب السحايا

يمكن أن يصاب الشخص بالتهاب السحايا الجرثومي في أي عمر، ومع ذلك، فإن الأطفال هم أكثر عرضة للإصابة بالتهاب السحايا الجرثومي، ومن المرجح أن يتأثر الأشخاص من مختلف الأعمار بأشكال مختلفة من التهاب السحايا الجرثومي.

الأطفال الذين تبلغ أعمارهم عامين أو أقل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لديهم خطر أكبر للإصابة بالتهاب السحايا بالمكورات الرئوية.

التهاب السحايا بالمكورات السحائية أكثر عرضة للإصابة بـ:

الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام واحد

الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة

المسافرون إلى البلدان التي ينتشر فيها التهاب السحايا الجرثومي

طلاب الجامعات

المجندون العسكريون

الأشخاص الذين يعيشون في المساكن

وتشمل العوامل الأخرى التي تزيد من المخاطر ما يلي:

عدم الحصول على لقاحات التهاب السحايا الجرثومي

جراحة الأعصاب

تشوهات أو صدمة بين الحلق والطبقة تحت العنكبوتية من السحايا

كسور الجمجمة

زراعة القوقعة

التهاب السحايا الجرثومي المتكرر ممكن، ومع ذلك، تظهر الدراسات أن 59٪ من الحالات المتكررة ترجع إلى مشاكل تشريحية، و36٪ تحدث لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة.

متى يجب الاتصال بالطبيب

التهاب السحايا الجرثومي هو حالة خطيرة يمكن أن تؤدي إلى نوبات أو غيبوبة أو وفاة، ويمكن أن يتطور التهاب السحايا الجرثومي بسرعة ويتطلب علاجًا فوريًا.

إذا كان لدى الشخص أو طفلة أي علامات لالتهاب السحايا الجرثومي، فيجب عليهم طلب العناية الطبية العاجلة.

علاج التهاب السحايا

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الدخول إلى المستشفى أو مرفق الرعاية الصحية ضروري لعلاج التهاب السحايا الجرثومي.

يجب أن يبدأ العلاج في أقرب وقت ممكن.

المضادات الحيوية

ينطوي العلاج المبكر لالتهاب السحايا الجرثومي على المضادات الحيوية التي يمكنها عبور حاجز الدم في الدماغ، وحاجز الدم في الدماغ هو جدار من الخلايا يمنع الكائنات الحية الدقيقة الضارة من دخول الدماغ.

وقد يوصي الأطباء بأدوية لتقليل التورم في دماغ الشخص، وقد يحتاج الشخص أيضًا إلى تصريف الجيوب الأنفية المصابة، وإذا أصيب الشخص بنوبات بسبب التهاب السحايا الجرثومي، فقد يتلقى أيضًا مضادات الاختلاج.

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