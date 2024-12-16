أكثر انتشارًا بين النساء، أعراض وعلاج التهاب المسالك البولية

عدوى المسالك البولية هي عدوى تصيب أي جزء من الجهاز البولي، ولدى النساء فرصة عالية في الإصابة بـ عدوى المسالك البولية، حيث يقول بعض الخبراء إن هناك فرصة بنسبة 50% أن تصاب النساء بعدوى المسالك البولية في حياتهن، مع إصابة العديد منهن بالعدوى بشكل متكرر، وأحيانًا لسنوات ويصاب حوالي 1 من كل 10 رجال بعدوى المسالك البولية في حياتهم، ويمكن أن يصاب الأطفال بعدوى المسالك البولية أيضًا، على الرغم من أن هذا نادر - حوالي 1 أو 2 من كل 100، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

أعراض التهاب المسالك البولية

يمكن أن تشمل أعراض التهاب المسالك البولية ما يلي:

الشعور بالحرقان عند التبول

الرغبة الشديدة أو المتكررة في التبول، على الرغم من خروج القليل عند التبول

بول غائم أو داكن أو دموي أو ذو رائحة غريبة

الشعور بالتعب أو الارتعاش

ألم في العضو الذكري أو المستقيم

الارتباك العقلي (معظم كبار السن)

تبول الفراش (الأطفال وكبار السن)

وإذا انتشر التهاب المسالك البولية إلى الكليتين، فقد يشعر المريض أيضًا بما يلي:

ألم أو ضغط في ظهرك أو أسفل البطن

غثيان وقيء

حمى وقشعريرة.

أسباب التهابات المسالك البولية

يمكن للبكتيريا من الأمعاء الغليظة، مثل الإشريكية القولونية، أن تخرج أحيانًا من فتحة الشرج وتدخل إلى مجرى البول، ومن هناك، يمكن أن تنتقل البكتيريا إلى المثانة، وإذا لم يتم علاج العدوى، فقد تستمر في إصابة الكلى، وتحدث معظم التهابات المسالك البولية بسبب بكتيريا الإشريكية القولونية.

النساء لديهم مجرى البول أقصر من الرجال، وهذا يجعل من السهل على البكتيريا الوصول إلى المثانات.

عوامل خطر التهاب المسالك البولية

بعض النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية بسبب جيناتهن، وقد تكون النساء المصابات بمرض السكري أكثر عرضة للخطر لأن أنظمتهن المناعية الضعيفة تجعلهن أقل قدرة على محاربة العدوى، وتشمل عوامل الخطر الأخرى ما يلي:

التهاب المسالك البولية السابق

العمر (الأطفال وكبار السن أكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية)

انقطاع الطمث (يسبب تغيرًا في البكتيريا داخل المهبل)

الحمل (يسبب تغيرات هرمونية في المسالك البولية)

استخدام مبيد النطاف (يسبب تغيرًا في البكتيريا داخل المهبل)

استخدام الحجاب الحاجز (إدخاله باليد قد يضيف البكتيريا إلى المهبل)

تضخم البروستاتا

التدريب على استخدام المرحاض

القسطرة

أي شيء يؤثر على تدفق البول، مثل حصوات الكلى أو السكتة الدماغية أو إصابة الحبل الشوكي

التصلب المتعدد

عوامل الخطر الأكثر شيوعًا لالتهابات المسالك البولية المتكررة لدى النساء غير المصابات بانقطاع الطمث هي:

استخدام مبيد النطاف

الإصابة بالتهاب المسالك البولية قبل سن 15 عامًا

التهابات المسالك البولية عند الرجال

التهابات المسالك البولية نادرة جدًا لدى الشباب، وهي أكثر شيوعًا لدى الرجال فوق سن الخمسين لأنهم قد يعانون من تضخم غدة البروستاتا، فإذا تضخمت، يمكن للبروستاتا (غدة بالقرب من أسفل المثانة) أن تمنع تدفق البول من المثانة، وهذا يعني أن المثانة لا تفرغ تمامًا، مما يزيد من فرصة نمو البكتيريا وتسبب العدوى.

عوامل الخطر الأخرى للرجال تشمل:

عدم الختان

انسداد جزئي للإحليل

إدخال أنبوب قسطرة لتخفيف الانسداد الجزئي للإحليل

علاج التهابات المسالك البولية

لا توجد حبوب بدون وصفة طبية لعلاج التهابات المسالك البولية، وفي أغلب الأحيان، يتم إعطاء المريض أدوية بوصفة طبية، وخاصة المضادات الحيوية، لعلاجها.

إذا كانت السيدة حاملًا وتعاني من عدوى في الكلى، أو تعاني من حمى شديدة، أو ألم شديد، أو لا تستطيع الاحتفاظ بالطعام أو السوائل، فقد تحتاج إلى الذهاب إلى المستشفى والحصول على المضادات الحيوية والسوائل عن طريق الوريد، وبمجرد أن تبدأ في التحسن، ستعود إلى المنزل وتستمر في تناول أقراص المضادات الحيوية، عادة ما تستغرق دورة العلاج بالكامل من 5 إلى 10 أيام.

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