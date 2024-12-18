الأربعاء 18 ديسمبر 2024
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صحة ومرأة

6 أعراض تنذر بالإصابة بسرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم،
سرطان عنق الرحم، فيتو

تعد مبادرة الإكتشاف المبكر لسرطان عنق الرحم إحدى المبادرات الصحية التى توفرها وزارة الصحة وتكشف عنها داخل الوحدات الصحية وتقدم الفحوصات والعلاج مجانا للمرضي المصابين.

 

أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم 

 

وكشفت وزارة الصحة عن أهم أعراض الإصابة بسرطان عنق الرحم منها:

 

١- تكرار الإفرازات المهبلية

٢- ألم أو نزول دم أثناء العلاقة الزوجية

٣- عدم انتظام الدورة الشهرية

٤-نزول دم بين الدورات الشهرية

٥-آلام أسفل الحوض 

٦-نزول دم أثناء التبول

وسرطان عنق الرحم يحدث في الخلايا المبطنة لعنق الرحم، وهو الجزء السفلي من الرحم حيث يربط عنق الرحم جسم الرحم الجزء العلوي حيث ينمو الجنين بحسب الجمعية الأمريكية للسرطان.

 

ويبدأ السرطان عندما تبدأ خلايا الجسم بالنمو خارج نطاق السيطرة ويتكون عنق الرحم من جزءين ومغطى بنوعين مختلفين من الخلايا، وباطن عنق الرحم هو فتحة عنق الرحم التي تؤدي إلى الرحم. وهي مغطاة بالخلايا الغدية.

 

وأوضحت جمعية السرطان الأمريكية أن الجزء الخارجي من عنق الرحم هو الجزء الخارجي من عنق الرحم الذي يمكن للطبيب رؤيته أثناء فحص المنظار، وهي مغطاة بالخلايا الحرشفية.

 

سرطان عنق الرحم

وتتطور الخلايا الطبيعية في عنق الرحم تدريجيًا إلى تغيرات غير طبيعية يمكن أن تتحول إلى سرطان، وعندما يتم العثور على هذه التغييرات غير الطبيعية في عنق الرحم، يتم تصنيفها على مقدار أنسجة عنق الرحم التي تبدو غير طبيعية.

 

على الرغم من أن سرطانات عنق الرحم تبدأ من خلايا ذات تغيرات غير طبيعية، فإن بعض النساء فقط اللاتي يعانين من هذه التغيرات في عنق الرحم سيصابن بالسرطان، وبالنسبة لمعظم النساء، تختفي هذه الخلايا غير الطبيعية دون أي علاج،  ولكن، في بعض النساء، يمكن أن تتحول هذه الخلايا غير الطبيعية إلى سرطانات حقيقية.

 

فحص سرطان عنق الرحم 

وأكدت الجمعية الأمريكية للسرطان ضرورة  فحص سرطان عنق الرحم والهدف من ذلك هو العثور على خلايا غير طبيعية في عنق الرحم أو سرطان عنق الرحم في وقت مبكر عندما يكون أكثر قابلية للعلاج والشفاء.

كما أن الفحص المنتظم يمكن أن يمنع سرطان عنق الرحم وينقذ الأرواح، وتشمل اختبارات فحص سرطان عنق الرحم هي اختبار فيروس الورم الحليمي البشري واختبار عنق الرحم

 

ويبحث اختبار فيروس الورم الحليمي البشري عن الإصابة بأنواع فيروس الورم الحليمي البشري عالية الخطورة والتي من المرجح أن تسبب سرطانات ما قبل السرطان وسرطان عنق الرحم. 

ولا يوجد علاج لعدوى فيروس الورم الحليمي البشري، ولكن يمكن أن يساعد اللقاح على الوقاية منها.

تطعيم سرطان عنق الرحم 

 

ويمكن الحماية من سرطان عنق الرحم من خلال تناول تطعيم مضاد للمرض توفره  الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا 
ويوفر التطعيم المضاد لسرطان عنق الرحم الوقاية من أربع فصائل من فيروس hpv.

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الموعد المناسب لتلقي تطعيم سرطان عنق الرحم 

 

أوضحت الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا ان التطعيم يمكن الحصول عليه من سن ٩ سنوات حتى ١٤ سنة، من خلال تناول  جرعتين بفاصل ستة أشهر بشرط أن تكون الطفلة غير مصابة بأي أمراض المناعة، ويمكن الحصول عليه من عمر ١٥ سنة فيما فوق وتناول ثلاثة جرعات.

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