«هيهات هيهات لما توعدون»، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين

أكد الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لـسورة المؤمنون، دقة البلاغة القرآنية في تهديد ووعيد الكافرين، موضحًا معنى هيهات في الآية الكريمة ودلالة تكرارها.



سورة المؤمنون الآية 36

قال تعالى: «هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ لِمَا تُوعَدُونَ».

سورة المؤمنون الآية 36



تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 36 من سورة المؤمنون

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: حكى- سبحانه- أنهم لم يكتفوا بكل ما أثاروه من شبه لصرف أتباعهم عن الحق بل أضافوا إلى ذلك. أن ما يقوله هذا النبي مستبعد في العقول، وأنه رجل افترى على الله كذبًا.. فقال- تعالى-: «هَيْهاتَ هَيْهاتَ لِما تُوعَدُونَ إِنْ هِيَ إِلَّا حَياتُنَا الدُّنْيا نَمُوتُ وَنَحْيا وَما نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَما نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ».



معنى هيهات

وأضاف الشيخ طنطاوي: ولفظ «هيهات» اسم فعل ماض، معناه: بعد بعدًا شديدًا، والغالب في استعمال هذا اللفظ مكررًا، ويكون اللفظ الثاني مؤكدًا تأكيدًا لفظيًّا للأول، أي: قال الملأ من قوم هذا النبي لغيرهم، على سبيل التحذير من اتباعه: بعد بعدًا كبيرًا ما يعدكم به هذا الرجل من أن هناك بعثًا وحسابًا وجزاءً بعد الموت، وأن هناك جنة ونارًا يوم القيامة.

وأتم طنطاوي: قال الآلوسى: «وقوله- سبحانه-: هَيْهاتَ اسم بمعنى بعد، وهو في الأصل اسم صوت، وفاعله مستتر فيه يرجع للتصديق أو للصحة أو للوقوع أو نحو ذلك مما يفهم من السياق. والغالب في هذه الكلمة مجيئها مكررة.. وقوله لِما تُوعَدُونَ بيان لمرجع ذلك الضمير، فاللام متعلقة بمقدر، كما في قولهم: سقيا له. أي: التصديق أو الوقوع المتصف بالبعد كائن لما توعدون.

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفاته

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

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