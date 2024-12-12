الخميس 12 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

ما معنى الفراش المبثوث، وعلاقته بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

الفراش المبثوث، كشف الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة القارعة، عن معنى الفراش المبثوث، موضحًا علاقته بيوم القيامة.

 

سورة القارعة الآية 4

قال تعالى: «يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ».

يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. [ القارعة: 4]
سورة القارعة الآية 4


ما معنى الفراش المبثوث؟

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: بعد أن بين- سبحانه- أن معرفة حقيقتها أمر عسير، أتبع ذلك ببيان أحوال الناس وقت وقوعها فقال: «يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَراشِ الْمَبْثُوثِ»، و«يوم» منصوب بفعل مقدر. والفراش: هو الحشرة التي تتهافت نحو النار، وسمى بذلك لأنه يتفرش وينتشر من حولها، والمبثوث: المنتشر المتفرق. تقول: بثثت الشيء، إذا فرقته، ومنه قوله- تعالى-: «وَزَرابِيُّ مَبْثُوثَةٌ» أي: متناثرة متفرقة.


متى تقوم الساعة؟

وتابع الشيخ طنطاوي: أي: تحصل القارعة يوم يكون الناس في انتشارهم وكثرتهم واضطرابهم وإقبالهم نحو الداعي لهم نحو أرض المحشر، كالحشرات الصغيرة المتهافتة نحو النار، فأنت ترى أنه- سبحانه- قد شبه الناس في هذا الوقت العصيب، بالفراش المتفرق المنتشر في كل اتجاه، وذلك لأن الناس في هذا اليوم يكونون في فزع، يجعل كل واحد منهم مشغولا بنفسه، وفي حالة شديدة من الخوف والاضطراب.

س وج.. كل ما تريد معرفته عن شيخ الأزهر الراحل محمد سيد طنطاوى فى ذكرى ميلاده - اليوم السابع
 الشيخ محمد سيد طنطاوي

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

من هم أصحاب الأخدود، وما سبب تسميتهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى «ترهقها قترة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لخواتيم سورة عبس

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح فضل التسبيح بعد الصلوات المكتوبة

من هم قوم تُبَّع، وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

من هم أصحاب المشأمة، وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

بينهما برزخ لا يبغيان، الشيخ محمد سيد طنطاوي يبرز عجائب قدرة الله

«ثم ارجع البصر كرتين»، محمد سيد طنطاوي يكشف تحدي الله لخلقه

معنى عسعس، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لـ3 آيات من سورة التكوير

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفراش المبثوث معنى الفراش المبثوث الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى سورة القارعة يوم القيامة

مواد متعلقة

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

من هم أصحاب الأخدود، وما سبب تسميتهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى «ترهقها قترة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لخواتيم سورة عبس

من هم قوم تُبَّع، وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

الأكثر قراءة

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وباتشوكا في كأس الإنتركونتيننتال

الصحة تكشف حقيقة وجود فيروسات مجهولة تصيب الجهاز التنفسي

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

فرمان من الخطيب للاعبي الأهلي قبل مواجهة باتشوكا

ساويرس يوجه رسالة لـ جمال سليمان بعد الإعلان عن رغبته في الترشح لرئاسة سوريا

انتهك حرمة حياتها الشخصية وهددها، نص قرار إحالة المتهم بابتزاز نجلة شيرين عبد الوهاب للمحاكمة

منوعات

المزيد

روسيا تطور نظاما لجمع البيانات الوراثية للماشية

لحظة اصطدام طائرة بعدة سيارات في ولاية تكساس الأمريكية، ووقع إصابات (فيديو)

شعلة شمسية قوية تضرب الأرض، وقطع الاتصالات ببعض الدول خلال ساعات

انقلاب قارب يقل 130 شخصا قبالة السواحل التونسية

المزيد

خدمات

المزيد

1654 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

أسعار الشوفان اليوم الخميس 12- 12- 2024 في الأسواق

سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

رحلة التضخم خلال الـ 11 شهرا الأولى من 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قص الشعر في المنام وعلاقته بقضاء الدين وزوال الهموم

ما معنى الفراش المبثوث، وعلاقته بيوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 12 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية