الإثنين 09 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

دين ودنيا

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

الشيخ محمد سيد طنطاوي،
الشيخ محمد سيد طنطاوي، فيتو

جهنم، تناول الشيخ محمد سيد طنطاوي في تفسيره لسورة الفجر، مشهدا لتجهيز العذاب لـأهل النار، موضحا عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة، مؤكدا حسرة الكافرين في ذلك اليوم.
سورة الفجر الآية 23

قال تعالى: «وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ».

وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. [ الفجر: 23]
سورة الفجر الآية 23


تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 23 من سورة الفجر

قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: قوله- تعالى-: «وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ» أي: وأحضرت جهنم وظهرت وبرزت للكافرين والفاسقين يوم القيامة، يوم تدك الأرض دكا، وقوله: «يَوْمَئِذٍ» منصوب بقوله «جِيءَ». وقوله «بِجَهَنَّمَ» قائم مقام الفاعل.

 

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟

وتابع الشيخ طنطاوي: روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، يَوْمَئِذٍ أي: في هذا اليوم العسير، وهو يوم القيامة- وهو بدل من قوله- تعالى-: إِذا دُكَّتِ الْأَرْضُ- يَتَذَكَّرُ الْإِنْسانُ.

أنواع عذاب جهنم - موضوع
جهنم - تعبيرية


انتهاء وقت التوبة

وأتم طنطاوي: أي: يتذكر ما فرط منه من ذنوب، وما ارتكبه من سيئات، وما وقع فيه من كفر وفسوق عن أمر ربه، «وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرى» أي: ومن أين له الانتفاع بهذا التذكر، لأنه تذكر قد جاء في غير وقت الانتفاع به، وهو وقت الحساب على الأعمال، لا وقت التوبة من السيئ منها.

من هو الشيخ محمد سيد طنطاوي؟

الدكتور محمد سيد طنطاوي من مواليد عام 1928 في قرية سليم الشرقية بمحافظة سوهاج، تعلم وحفظ القرآن في الإسكندرية، ثم حصل على الليسانس من كلية أصول الدين بجامعة الأزهر عام 1958، وعمل إمامًا وخطيبًا في وزارة الأوقاف عام 1960، وعقب حصوله على درجة الدكتوراه في التفسير عام 1966 تم تعيينه مدرسًا في كلية أصول الدين عام 1968.

 تدرج في عدد من المناصب الأكاديمية بكلية أصول الدين في أسيوط، حتى انتدب للتدريس في ليبيا لمدة 4 سنوات، وفى عام 1980 انتقل إلى السعودية للعمل رئيسًا لقسم التفسير في كلية الدراسات العليا بالجامعة الإسلامية.

مؤلفات الشيخ محمد سيد طنطاوي

كان للشيخ محمد سيد طنطاوي عدة مؤلفات في علوم الدين والتفسير منها: التفسير الوسيط للقرآن الكريم، بنو إسرائيل في القرآن والسنة، معاملات البنوك وأحكامها الشرعية، الدعاء، السرايا الحربية في العهد النبوي، القصة في القرآن الكريم، آداب الحوار في الإسلام، الاجتهاد في الأحكام الشرعية، أحكام الحج والعمرة، الحكم الشرعي في أحداث الخليج، تنظيم الأسرة ورأي الدين فيه، مباحث في علوم القرآن الكريم، العقيدة والأخلاق، الفقه الميسر، عشرون سؤالًا وجوابًا، فتاوى شرعية، المنهج القرآني في بناء المجتمع، رسالة الصيام، المرأة في الإسلام.

من هم أصحاب الأخدود، وما سبب تسميتهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى «ترهقها قترة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لخواتيم سورة عبس

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح فضل التسبيح بعد الصلوات المكتوبة

من هم قوم تُبَّع، وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

من هم أصحاب المشأمة، وما سبب تسميتهم بهذا الاسم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

بينهما برزخ لا يبغيان، الشيخ محمد سيد طنطاوي يبرز عجائب قدرة الله

«ثم ارجع البصر كرتين»، محمد سيد طنطاوي يكشف تحدي الله لخلقه

معنى عسعس، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لـ3 آيات من سورة التكوير

إن ربك لبالمرصاد، الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تخويف الله للكافرين

ثناء الله على المهاجرين، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 8 بسورة الحشر

النعيم الدائم، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لآيات من سورة الصافات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جهنم الشيخ محمد سيد طنطاوى محمد سيد طنطاوي طنطاوى سورة الفجر أهل النار يوم القيامة الكافرين تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي الشيخ طنطاوي الملائكة وقت التوبة التوبة

مواد متعلقة

من هم أصحاب الأخدود، وما سبب تسميتهم؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

معنى «ترهقها قترة»، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي لخواتيم سورة عبس

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح فضل التسبيح بعد الصلوات المكتوبة

كيف يكون التوازن بين الدين والدنيا؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

الأكثر قراءة

أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر الدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم الاثنين 9 ديسمبر 2024

يمهل ولا يهمل، ساويرس يعلق على سقوط بشار الأسد ويرد على سورية بشأن مصر

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

مشاهد إنسانية ومأساوية في حادث انقلاب ميكروباص بترعة الإبراهيمية بأسيوط (صور)

موعد مباراة الأهلي في نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال

اتحاد العاصمة الجزائري يصدر بيانا رسميا بشأن أحداث مباراة جاراف السنغالي

تعزيز التعاون الاقتصادي وأزمات سوريا وغزة تتصدر مباحثات السيسي وقادة النرويج

منوعات

المزيد

المحيطات تحتفظ بذاكرتها لمدة تتراوح بين عقد وعقدين

الأمن الفيدرالي الروسي يقبض على شبكة احتيالية يديرها إسرائيليان

بالسكتة القلبية، وفاة 6 أشخاص في تصادم سفينتين بـ كوريا الجنوبية

بحاسوب عملاق،صربيا توظف الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر اليوم الأحد في الأسواق

سعر النحاس في السوق اليوم الأحد 8-12-2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم الأحد 8-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الأحد 8-12-2024

المزيد

انفوجراف

بمرتبات تصل لـ 15 ألف ريال، وظائف وزارة العمل الجديدة في السعودية (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد الملائكة التي تأتي بجهنم يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يرد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 9 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية