أخبار مصر اليوم: أمطار رعدية على هذه المناطق غدا.. مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد في المنطقة.. والحكومة تكشف موعد الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير قلعة الغزل والنسيج

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

التموين تحدد قائمة أسعار السلع لشهر يناير 2025

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات لشهر يناير 2025

التعليم العالي: خطة لتحويل مخرجات البحث العلمي إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، اليوم السبت، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر "الاستثمار في البحث العلمي" بجامعة سوهاج، بحضور الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، ورؤساء الجامعات الحكومية وأمناء المجالس، ولفيف من قيادات الوزارة والجامعة وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المعاهد الأزهرية بالجيزة 30 ديسمبر، الجداول كاملة

أعلنت إدارة الأزهر الشريف بمحافظة الجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025/2024 لطلاب المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة.

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة صدور قرار وزاري بشأن عودة اللغة الأجنبية الثانية كلغة مضافة للمجموع بداية من العام القادم لطلاب المرحلة الثانوية.

خبير: قلق متزايد من كثرة الزلازل في إثيوبيا وتأثيرها على سد النهضة

زلازل إثيوبيا، قال الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية: لدينا قلق شديد من كثرة الزلازل في إثيوبيا.

الأزهر يدين حرق الكيان الإرهابي لمستشفى كمال عدوان واختطاف الأطباء والمرضى لأماكن مجهولة

أدان الأزهر الشريف بشدة الصمت الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها الكيان الإرهابي في قطاع غزة، والتي كان آخرها إحراقه لمستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واستهدافه المرضى والأطباء، واستشهاد عشرات الأبرياء، واعتقاله للأطباء والمسعفين والممرضين وإجبارهم على خلع ملابسهم واختطافهم لأماكن مجهولة، في جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تصدر إلا عن عصابات معدومة الرحمة والأخلاق، ووحوش مجردة من كل معاني الإنسانية.

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أو رعدية على السواحل الشمالية الغربية، وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة غدا.

رئيس قناة السويس يكشف عن انخفاض كبير في عبور السفن خلال 2024

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة بعبور سفينتين بالمجرى الجديد.

مصر وفرنسا تؤكدان ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تجنب التصعيد والحرب الشاملة في المنطقة.

مصر وفرنسا تشددان على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا وبدء عملية سياسية شاملة

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والرئيس إيمانويل ماكرون على أهمية الحفاظ على سيادة ووحدة وسلامة سوريا وضرورة بدء عملية سياسية شاملة تضم جميع مكونات الشعب السوري.

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير قلعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في منتصف 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى بنسبة 100%.





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