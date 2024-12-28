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أخبار مصر

رئيس قناة السويس يكشف عن انخفاض كبير في عبور السفن خلال 2024

قناة السويس، فيتو
قناة السويس، فيتو
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أكد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة بعبور سفينتين بالمجرى الجديد.

 

تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد أن تطوير القطاع الجنوبي بقناة السويس يعد نقلة نوعية كبيرة تساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة.

 

مشروع ازدواج قناة السويس 

وتابع أن  مشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة يسهم بزيادة مساحة الازدواج 10 كيلومترات، كما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية بمعدل من 6 إلى 8 سفن إضافية يوميا.
 

حقيقة وجود شحط في القطاع الجنوبي 

وأكد: أنه لم يحدث أي شحط في القطاع الجنوبي بعد تطويره في إبريل الماضي، لافتًا إلى أنه سيتم تعميق قناة السويس إلى 27 مترا.

 

عبور السفن بقناة السويس 

ولفت إلى أنه في 2024 عبرت 13 ألف و200 سفينة قناة السويس  بينما بالعام 2023 عبرت 29 ألف و400 سفينة.
 وأشار إلي أنه تم علاج سفينة أصيبت بصاروخ من الحوثيين وتم إجراء عملية إصلاح كامل لها، متابعا: نقدم خدمات ملاحية إضافية على أعلى مستوى لزيادة العائد الدولاري هذا العام.

 

أسامة ربيع: نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى

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ولفت إلى أنه تم افتتاح كوبرين عائمين بقناة السويس لتسهيل عبور المواطنين وخدمة المستثمرين.

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