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التموين تحدد قائمة أسعار السلع لشهر يناير 2025

السلع التموينية
السلع التموينية

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية ثبات أسعار السلع التموينية على البطاقات لشهر يناير 2025

 

وتبدأ  وزارة التموين في صرف  السلع التموينية  مع بداية شهر يناير 2025 من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح  64 مليون مواطن.

 

وتوفر وزارة التموين 30 صنفًا من السلع مدعومة، بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

 

 

أسعار السلع التموينية خلال شهر يناير 2025

 

وأكدت وزارة التموين ثبات اسعار السلع التموينية خلال يناير 2025  بعد اخر ارتفاع شهدته السلع في اكتوبر الماضي، حيث ارتفعت أسعار المكرونة على البطاقات بنحو جنيهان، وجاءت الأسعار كالأتي: 

 

 1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

 

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا.

 

3- علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

 

4- مكرونة 800 جم بسعر 17 جنيه.

 

5- مكرونة 400 جم بسعر 8.5  جنيه.

 

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 21 جنيهًا.

 

7- فول معبأ 500 جم بسعر 9 جنيهات.

 

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18 جنيهًا.

 

9- مسلي صناعي 800 جم بسعر 36 جنيهًا.

 

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

 

11- صلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

 

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيهًا.

 

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيهًا.

 

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

 

15- جبن أبيض زنة 125 جرامًا بسعر 4.5 جنيه.

 

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيهًا.

 

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيهًا.

 

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

 

19- صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

 

20- لبن جاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

 

21- خل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات.

 

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

 

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

 

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

 

25- بسكويت يويوز سادة جنيه ونصف.

 

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

 

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

 

28- بسكويت بوو أنواع 3.75 جنيهات.

 

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

 

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

 

31- مسحوق غسيل 60 جرامًا بسعر 4.50 جنيه

 

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