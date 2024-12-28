السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

كشف مصدر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة صدور قرار وزاري بشأن عودة اللغة الأجنبية الثانية كلغة مضافة للمجموع بداية من العام القادم لطلاب المرحلة الثانوية.

اللغة الأجنبية الثانية 

وأكد مصدر بـ وزارة التربية والتعليم أن القرار الوزاري المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عوده اللغة الأجنبية الثانية كلغة مضافة للمجموع غير صحيح، ولا أساس له من الصحة، وأن الورقة المتداوله مزورة 

 

علق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على خروج مادة اللغة الأجنبية الثانية من المجموع لطلاب المرحلة الثانوية.

 

وزير التعليم: لا توجد دولة في العالم تقوم بتدريس اللغة الثانية كمادة إجبارية

txt

بيوتنا اتخربت والمدارس طردتنا، معلمو اللغة الأجنبية الثانية يستغيثون بـ السيسي بعد قرار وزير التعليم

txt

النيابة تصرح بدفن جثامين أسرة الفيوم ضحايا تسريب الغاز

txt

وزير التعليم يوضح أسباب اعتبار اللغة الأجنبية الثانية خارج المجموع


وأشار وزير التعليم خلال اللقاء الصحفي منذ قليل، إلى أنه لا توجد دولة في العالم تقوم بتدريس مادة اللغة الأجنبية الثانية في العالم كمادة إجبارية على طلاب الثانوية العامة غير دولة واحدة وهي فرنسا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الثانوية العامة الثانوية العام اللغة الأجنبية الثانية المرحلة الثانوية مادة اللغة الاجنبية الثانية وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم
ads

الأكثر قراءة

مصدر بالتعليم يكشف حقيقة إضافة اللغة الأجنبية الثانية للمجموع في المرحلة الثانوية

شعبة الاتصالات تكشف أسباب تحرك أسعار الهواتف المحمولة (فيديو)

خبير: قلق متزايد من كثرة الزلازل في إثيوبيا وتأثيرها على سد النهضة

هل يشهد 2025 صفقات جديدة بعد رأس الحكمة؟ خبير اقتصادي يجيب

الأهلي يحدد القيمة المالية لضم البرازيلي إيفرتون دا سيلفا

تسبب الوفاة.. الصحة تحذر من استخدام هذه الحقنة لعلاج دور البرد المنتشر

الخارجية السورية: نتطلع لبناء علاقات استراتيجية مع مصر

أمطار رعدية على هذه المناطق غدا

منوعات

المزيد

50 % من الفرنسيين يخشون حوادث الطرق في ليلة رأس السنة لهذا السبب

امرأة تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

دولة تقيم مراسم دينية لحرق جثمان مانموهان سينغ

أمواج عاتية تضرب الساحل الشمالي في بيرو وتتسبب بأضرار جسيمة

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير في السوق اليوم السبت

سعر النحاس بالأسواق اليوم السبت

الملوخية بـ 10 جنيهات، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

المزيد

انفوجراف

تفوق على الجميع.. محمد صلاح أكثر أجنبي يساهم بالأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«لا يغرنك تقلب الذين كفروا»، محمد سيد طنطاوي يكشف تحذير الله للمؤمنين

هل تعتبر الخادمة ملك يمين؟، رد حاسم من مفتي الجمهورية السابق (فيديو)

تفسير حلم سقي الزرع في المنام وعلاقته بالخير والرزق وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية