الحكومة تكشف موعد الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير قلعة الغزل والنسيج

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم الانتهاء من المرحلة الثانية لتطوير قلعة الغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في منتصف 2025 بعد انتهاء المرحلة الأولى بنسبة 100%.

تطوير 65 مصنع غزل ونسيج

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": الدولة تعمل حاليا على تطوير 65 مصنعا لـ الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية.

افتتاح العديد من المصانع

ولفت إلي أن هناك العديد من شركات قطاع الأعمال العام جار تطويرها حاليا ويتم افتتاحها العام المقبل، وبعد افتتاح النصر للسيارات يتم افتتاح المزيد من المصانع في كافة الصناعات.

4 قطاعات رئيسية في أولوية الحكومة

وأكد أن الحكومة تستهدف تطوير 4 قطاعات رئيسية الفترة المقبلة وهي الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.



وبدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة المحلة الكُبرى، بزيارة تفقدية إلى شركة مصر للغزل والنسيج التابعة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، وهي إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.

شركة مصر للغزل والنسيج التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج



وحضر الجولة كل من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة الغربية، وعدد كبير من قيادات وزارة قطاع الأعمال والشركات القابضة التابعة لها.



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