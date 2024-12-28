السبت 28 ديسمبر 2024
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انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب المعاهد الأزهرية بالجيزة 30 ديسمبر، الجداول كاملة

الشهادة الازهرية
الشهادة الازهرية

أعلنت إدارة الأزهر الشريف بمحافظة الجيزة عن جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025/2024 لطلاب المعاهد الأزهرية على مستوى المحافظة.

ومن المقرر أن تنطلق الامتحانات لصفوف النقل في 30 ديسمبر 2024 وتستمر حتى 9 يناير 2025

بينما تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية في 14 يناير وتنتهي في 21 يناير 2025.

ودعت الإدارة الطلاب إلى بذل أقصى جهد لتحقيق أفضل النتائج، متمنية لهم التوفيق والنجاح في امتحاناتهم.

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