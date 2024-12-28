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خبير: قلق متزايد من كثرة الزلازل في إثيوبيا وتأثيرها على سد النهضة

سد النهضة اثيوبيا،
سد النهضة اثيوبيا، فيتو

زلازل إثيوبيا، قال الدكتور هشام العسكري أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشابمان الأمريكية: لدينا قلق شديد من كثرة الزلازل في إثيوبيا.

 

كثرة الزلازل في إثيوبيا

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم” أن الزلازل في إثيوبيا حاليا تدعو إلي القلق خاصة أنها على فترات زمنية متقاربة.


شيء غريب في إثيوبيا

وأوضح:"هناك شيء غريب وراء كثرة الزلازل في إثيوبيا، وقد يكون الأمر متعلقا بزيادة الحمل على القشرة الأرضية، والحمل قد يكون بسبب كميات المياه المخزنة وراء سد النهضة.

 

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تسرب مائي في سد النهضة

وأكد: رصدنا على جسم السد الركامي بـسد النهضة  بعض المناطق حدث بها تسرب مائي في بعض الفترات التي لا تشهد أمطار، التسرب المائي يدعو إلي القلق الشديد
 

وكشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عن ثلاثة زلازل جديدة ضربت إثيوبيا، صباح اليوم السبت، موضحًا أن نسبة الزلازل التي وقعت في إثيوبيا خلال أسبوع واحد فقط بلغت 16 زلزالا.

 

ثلاثة زلازل جديدة تضرب إثيوبيا اليوم
 

وأكد الدكتور عباس شراقي أن الزلازل الثلاثة، التي ضربت إثيوبيا، كانت في منطقة الأخدود الإثيوبي العظيم، وبمتوسط قوة تراوحت من 4.4 و4.6 و5 ريختر، وبعمق وصل من 10 إلى 24 كيلو متر، أحداهما على بعد 500 كيلو متر من سد النهضة، و100 كيلو متر من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

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