النيابة تصرح بدفن جثامين أسرة الفيوم ضحايا تسريب الغاز

صرحت رئيس نيابة سنورس بمحافظة الفيوم، بدفن جثامين الأسرة ضحية تسريب الغاز، بعد أن أثبت الطب الشرعي عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة، بعد العثور علي جثامينهم مسجاة علي الأسرة في غرف النوم، بعد أن فارقوا الحياة مختتقين من استنشاق الغاز

وكانت نيابة سنورس الجزئية قد انتقلت الطبيب الشرعي لتشريح الجثث بمستشفى الفيوم العام، للوقوف على أسباب الوفاة، وكشفت التحقيقات، أن الأم وأبناءها، لقوا مصرعهم نتيجة اسفكسيا الخنق بسبب استنشاق الغاز، ولا توجد شبهة جنائية

مصر أسرة بالكامل بسبب تسرب الغاز

يذكر أنه قد لقي 6 من أسرة واحدة في الفيوم مصرعهم، بسبب تعرضهم الاختناق بسبب تسريب الغاز، وتم نقل الجثث إلي مستشفي سنورس المركزي تحت تصرف النيابة، وتم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث سنورس، لكشف غموض الحادث.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وتلقي اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بعثور الأهالي على 6 جثث لأم وأبنائها الـ 5 نتيجة، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين أن المتوفين هم سمر محمد جودة 37 سنة ربة منزل، ومعتز ايمن شوقي 17 سنة، وملك أيمن شوقي 15 سنة، ومحمد أيمن شوقي 8 سنوات، وعائشة ايمن شوقي 5 سنوات ورقية ايمن شوقي 3 سنوات، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وبالمعاينة المبدئية تبين أن سبب الوفاة تعرضهم الاختناق بسبب تسريب في اسطوانة الغاز.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة، وتحديد ان كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي للتحري حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بدفن الجثامين بعد مناظرة الطبيب الشرعي، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.