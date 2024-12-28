الأجهزة الأمنية في الفيوم تكشف غموض العثور علي جثة خفير خاص بباغوص

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، غموض واقعة العثور على جثة خفير خاص متوفى داخل فيلا بحي باغوص بمدينة الفيوم، وتبين أن الوفاة طبيعية ولا يوجد شبهة جنائية، وتسلمت الأسرة الجثمان لدفنه بعد تصريح النيابة العامة.

تفاصيل الواقعة وإخطار مديرية الأمن

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا من العميد محمد فؤاد مأمور قسم شرطة الفيوم "ثان" بانبعاث رائحة كريهة من فيلا مكونة من عدة طوابق بحي باغوص، وتمتلكها أسرة تعيش فى مدينة 6 أكتوبر، وانتقل الرائد أحمد محمد مراد معاون مباحث القسم الفيوم إلى موقع البلاغ، وتبين أن الجثة للخفير الخاص "حسين. ا. م"، 50 عامًا، ويقيم بمفرده داخل الفيلا، لمباشرة عمله في رعاية الكلاب، والأشجار الموجودة بفناء الفيلا، ووجدت الجثة مسجاة بكامل الملابس ولا يوجد بها آثار عنف.

وتم نقل جثة الخفير لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وأخطرت نيابة الفيوم، التي طلبت مناظرة الطب الشرعي للجثة، وجاء التقرير بأن الوفاة طبيعية ولا توجد شبهة جنائية، فصرحت النيابة بدفن الجثة، وأغلقت التحقيقات.

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