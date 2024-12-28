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محافظات

كانوا يستعدون لأداء عمرة رجب، تفاصيل جديدة في حادث مصرع أسرة الفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

أكد جيران أسرة سنورس بمحافظة الفيوم، التي لقيت مصرعها بالكامل، اليوم السبت، بسبب تسريب الغاز، أنهم كانوا يستعدون لأداء عمرة شهر رجب خلال الأيام القليلة القادمة، وكانت الأم تجهز احتياجات أسرتها بالكامل لأداء مناسك العمرة، لكن العمر لم يسعفهم.

الابن الأكبر 
الابن الأكبر 

 مصر أسرة بالكامل بسبب تسرب الغاز

وكان  6 من أسرة واحدة في الفيوم  لقوا مصرعهم، بسبب تعرضهم للاختناق بسبب تسريب الغاز،  وتم نقل الجثث إلى مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف النيابة، وتم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث سنورس، لكشف غموض الحادث.

 

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وتلقى اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بعثور الأهالي على 6 جثث لأم وأبنائها الـ 5 نتيجة، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين أن المتوفين هم  سمر محمد جودة 37 سنة ربة منزل، ومعتز أيمن شوقي 17 سنة، وملك أيمن شوقي 15 سنة، ومحمد أيمن شوقي 8 سنوات، وعائشة أيمن شوقي 5 سنوات ورقية ايمن شوقي 3 سنوات، وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وبالمعاينة المبدئية تبين أن سبب الوفاة  تعرضهم للاختناق بسبب تسريب في اسطوانة الغاز.

أسماء 6 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بسبب تسرب غاز في الفيوم

أسعار الدواجن اليوم السبت 28-12-2024 في محافظة الفيوم

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة، وتحديد ان كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي للتحري حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بدفن الجثامين بعد مناظرة الطبيب الشرعي، وتولي التحقيق.

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