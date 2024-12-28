السبت 28 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز داخل منزلهم بالفيوم

مصرع 6 من أسرة واحدة
مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز

لقي 6 من أسرة واحدة في الفيوم مصرعهم،  بسبب تعرضهم للاختناق إثر تسرب الغاز، وتم نقل الجثث إلى مستشفي سنورس المركزي تحت تصرف النيابة، وتم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث سنورس، لكشف غموض الحادث.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بعثور الأهالي على 6 جثث لأم وأبنائها الـ 5 نتيجة، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث. 

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وبالمعيانة المبدئية تبين أن سبب الوفاة  تعرضهم الاختناق بسبب تسريب في اسطوانة الغاز.

أسعار الدواجن اليوم السبت 28-12-2024 في محافظة الفيوم

الأرصاد: طقس الفيوم غدًا بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، والصغرى 5 درجات

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة، وتحديد ان كان هناك شبهة جنائية من عدمه. 

كما أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي للتحري حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بدفن الجثامين بعد مناظرة الطبيب الشرعي، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم إدارة البحث الجنائى الطب الشرعي النيابة العامة انتداب الطب الشرعي تسرب الغاز سيارات الإسعاف قرار النيابة العامة محافظة الفيوم مركز شرطة سنورس مستشفي سنورس المركزي مصرع 6 من اسرة واحدة

مواد متعلقة

أسعار الدواجن اليوم السبت 28-12-2024 في محافظة الفيوم

الأرصاد: طقس الفيوم غدًا بارد نهارًا شديد البرودة ليلًا، والصغرى 5 درجات

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثين متفرقين في الفيوم

أسعار الدواجن اليوم الجمعة 27-12-2024 في محافظة الفيوم

ads

الأكثر قراءة

وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة

بعد وفاته اليوم، معلومات لا تعرفها عن زوج الفنانة نشوى مصطفى

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

سعر الجنيه الذهب فى الصاغة صباح اليوم السبت 28 ديسمبر 2024

الصومال تصفع إثيوبيا وتستبدل قواتها بمصر، ومجلس الأمن يوافق على القرار (فيديو)

الليرة السورية تحاول التعافي مقابل الدولار، وصلت لهذا المستوى صباح اليوم

حصاد 2024، السيسي يقود جهود تطوير المنظومة التعليمية والتحول الرقمي

أمطار رعدية وبرودة شديدة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم

منوعات

المزيد

روس كوسموس: إطلاق صاروخ "أنغارا" المطور سيحاكي حادثا فضائيا

توقعات الأبراج اليوم السبت 28 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ما الحب إلا للحبيب الأول، لامين يامال يعود إلى صديقته رغم الخيانة (فيديو)

رقم قياسي لعدد المشردين في أمريكا خلال 2024

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز في السوق اليوم السبت 28- 12- 2024؟

140 ألف جنيه سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

بـ 32 جنيها’ سعر السكر اليوم السبت 28-12-2024 في مصر

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مشوار سيف الجزيري مع الزمالك بعد تهديده بشكوى النادي في الفيفا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تكون الخشية من الله؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم الشموع في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مادية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 28 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية