مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز داخل منزلهم بالفيوم

لقي 6 من أسرة واحدة في الفيوم مصرعهم، بسبب تعرضهم للاختناق إثر تسرب الغاز، وتم نقل الجثث إلى مستشفي سنورس المركزي تحت تصرف النيابة، وتم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث سنورس، لكشف غموض الحادث.

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارًا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بعثور الأهالي على 6 جثث لأم وأبنائها الـ 5 نتيجة، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وبالمعيانة المبدئية تبين أن سبب الوفاة تعرضهم الاختناق بسبب تسريب في اسطوانة الغاز.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة، وتحديد ان كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

كما أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي للتحري حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بدفن الجثامين بعد مناظرة الطبيب الشرعي، وتولي التحقيق.

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