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محافظات

أسماء 6 أشخاص من أسرة واحدة لقوا مصرعهم بسبب تسرب غاز في الفيوم

مستشفي سنورس المركزي
مستشفي سنورس المركزي بالفيوم، فيتو

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الفيوم اسماء أفراد أسرة واحدة، لقوا مصرعهم اليوم في حادث تسرب غاز بمنزلهم بمركز سنورس، وهم  سمر محمد جودة 37 سنة ربة منزل، ومعتز ايمن شوقي 17 سنة، وملك أيمن شوقي 15 سنة، ومحمد أيمن شوقي 8 سنوات، وعائشة ايمن شوقي 5 سنوات ورقية أيمن شوقي 3 سنوات.

تسرب غاز أودى بحياة اسرة

وكان 6 من أسرة واحدة في الفيوم لقوا مصرعهم،  بسبب تعرضهم لاختناق بسبب تسرب الغاز،  وتم نقل الجثث الي مستشفي سنورس المركزي تحت تصرف النيابة، وتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي ووحدة مباحث سنورس، لكشف غموض الحادث. 

تفاصيل الحادث وقرار النيابة العامة

وكان اللواء أحمد عزت مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من العميد محمد حسني مريز مأمور مركز شرطة سنورس، يفيد بعثور الأهالي على 6 جثث لأم وأبنائها الـ 5 نتيجة، وانتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وبالمعاينة المبدئية تبين أن سبب الوفاة  تعرضهم لاختناق بسبب تسريب في اسطوانة الغاز.

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مصرع 6 من أسرة واحدة بسبب تسرب الغاز داخل منزلهم بالفيوم

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أمرت بانتداب الطب الشرعي لمناظرة الجثامين ومعرفة أسباب الوفاة، وتحديد ان كان هناك شبهة جنائية من عدمه، كما أمرت بتشكيل فريق بحث جنائي للتحري حول الواقعة وملابساتها، وصرحت بدفن الجثامين بعد مناظرة الطبيب الشرعي، وتولي التحقيق.

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