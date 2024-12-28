امرأة تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

انطلقت احتفالات عيد الميلاد في أغلب أنحاء العالم، وفي واقعة غريبة قتلت امرأة شقيقتيها وابنة أختها، بعد إعدادها كعكة عيد ميلاد مسمومة لتناول وجبة عائلية احتفالية في مدينة توريس البرازيلية.

امرأة تقتل شقيقتيها وابنة أختها بكعكة مسمومة

وبعد وقت قصير من تناول الكعكة توفيت شقيقتيها مايدا (58 عاما)، ونويزا (65 عاما)، وابنة اختها التي تبلغ من العمر (43 عاما)، وأصيب ثلاثة أفراد من العائلة، بمن فيهم صانعة الكعكة نفسها، وصبي يبلغ من العمر 10 أعوام، بالمرض وتم نقلهم أيضًا إلى المستشفى.

وبعد التحقيق وفقا لصحيفة "الديلي ميل"، تبين أن آثار مادة الزرنيخ السامة كانت موجودة في أجساد النساء الثلاث اللاتي قُتلن.

مادة الزرنيخ السامة

ويُعتقد أن زيلي تحدثت إلى الشرطة التي لم تتمكن بعد من تحديد ما إذا كان الضحايا قد تعرضوا للتسمم عمدًا.

وكشفت فحوص الدم التي أجراها الأطباء أيضًا عن وجود الزرنيخ في دم بعض الضحايا، وهو سم قوي تسبب أعراضه الغثيان والقيء والإسهال.

وقال الضابط ماركوس فينيسيوس فيلوسو، الذي يقود القضية، إنه لا توجد سجلات تشير إلى وجود نزاعات على الميراث أو خلافات بين أفراد الأسرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.