السبت 28 ديسمبر 2024
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امرأة تقتل عائلتها بكعكة عيد ميلاد مسمومة

كعكة عيد الميلاد،
كعكة عيد الميلاد، فيتو

 انطلقت احتفالات عيد الميلاد في أغلب أنحاء العالم، وفي واقعة غريبة قتلت امرأة شقيقتيها وابنة أختها، بعد إعدادها كعكة عيد ميلاد مسمومة لتناول وجبة عائلية احتفالية في مدينة توريس البرازيلية.

 

امرأة تقتل شقيقتيها  وابنة أختها بكعكة مسمومة

وبعد وقت قصير من تناول الكعكة توفيت شقيقتيها مايدا (58 عاما)، ونويزا (65 عاما)، وابنة اختها التي تبلغ من العمر (43 عاما)، وأصيب ثلاثة أفراد من العائلة، بمن فيهم صانعة الكعكة نفسها، وصبي يبلغ من العمر 10 أعوام، بالمرض وتم نقلهم أيضًا إلى المستشفى.

وبعد التحقيق وفقا لصحيفة "الديلي ميل"، تبين أن آثار مادة الزرنيخ السامة كانت موجودة في أجساد النساء الثلاث اللاتي قُتلن.

مادة الزرنيخ السامة 

ويُعتقد أن زيلي تحدثت إلى الشرطة التي لم تتمكن بعد من تحديد ما إذا كان الضحايا قد تعرضوا للتسمم عمدًا.

وكشفت فحوص الدم التي أجراها الأطباء أيضًا عن وجود الزرنيخ في دم بعض الضحايا، وهو سم قوي تسبب أعراضه الغثيان والقيء والإسهال. 

وقال الضابط ماركوس فينيسيوس فيلوسو، الذي يقود القضية، إنه لا توجد سجلات تشير إلى وجود نزاعات على الميراث أو خلافات بين أفراد الأسرة. 

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كعكة عيد ميلاد عيد ميلاد مدينة توريس مادة الزرنيخ الغثيان

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