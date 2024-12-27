غياب نجلهما من الصور العائلية، أزمة تواجه الأمير هاري وميجان في عيد الميلاد

تواجه علاقة الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، تحديًا جديدًا بعد تجاهلهما من قبل العائلة المالكة في عيد الميلاد، ما دفعهما إلى التفكير بجدية في اتخاذ طريقهما الخاص.

احتفالات عيد الميلاد لدى العائلة المالكة في بريطانيا

ووفقًا للتقارير، كانت لحظة معينة خلال احتفالات عيد الميلاد عام 2019 التي دفعت الزوجين لاتخاذ قرار الانسحاب من العائلة المالكة في عام 2020.

وخلال تلك الفترة، أمضى هاري وميجان عطلة الأعياد في الولايات المتحدة برفقة والدة ميجان، ولكن ما أثار استياءهما هو عدم ظهور صورة تجمعهما مع ابنهما الأمير آرتشي ضمن الصور العائلية المعروضة على مكتب الملكة الثانية خلال خطابها التقليدي بمناسبة عيد الميلاد.

وفي كتاب Finding Freedom، أشار المؤلفان أوميد سكوبي وكارولين دوراند إلى أن هذه الحادثة دفعت وميجان إلى الشعور بأنهما مهمشان داخل المؤسسة الملكية.

صور عائلة هاري وميجان في عيد الميلاد

وأوضح أن العائلة المالكة اختارت الصور لتمثيل الخط المباشر للخلافة، لكن الزوجين اعتبرا ذلك إشارة إلى أنهما ليسا جزءًا من مستقبل العائلة.

وبعد انسحابهما الرسمي من واجباتهما الملكية، انتقل هاري وميجان للعيش في مونتيسيتو بولاية كاليفورنيا، حيث اشتريا منزلًا فخمًا بتكلفة 14.65 مليون دولار.

ووصفت ميجان منزلها الجديد بأنه مصدر للراحة والشفاء، في حي يضم شخصيات بارزة مثل أوبرا وينفري وإيلين دي جينيريس.

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