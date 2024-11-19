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تموين الشرقية: ضبط 38 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ضبط 38 طن مخللات
ضبط 38 طن مخللات غير صالحة للاستهلاك الآدمي

 أكد المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بمحافظة الشرقية أنه قام بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، لتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلف للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين، وذلك فى إطار جهود مديرية التموين بالشرقية لإحكام الرقابة على الأسواق بالمحافظة.

 

 

محمد سعد مدير عام الرقابة 

وشُكلت حملة مكبرة برئاسة محمد سعد مدير عام الرقابة بالشرقية برفقة محمد قورة و حاتم راضي المفتشون بالمديرية وبرفقة حملة قطاع وسط الشرقية وبحضور أبو طالب صلاح الدين، ومجدي فرج ومصطفى الشحات، وذلك للمرور على الأنشطة والأسواق بدائرة مركز ومدينة الزقازيق.

 

ضبط 20 طن مخللات غير صالحة 

 وقد أسفرت الحملة عن.ضبط مخزنين مخللات بإحدى قرى مركز الزقازيق وتم التحفظ على كمية من المخللات بمختلف أنواعها منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي لوجود عفن وحشرات حية وتغير في خواصها الطبيعية لها ، بإجمالي كمية قدرها عشرون طن مخللات.

 

ضبط 16 طن مخللات غير مدون عليهما الصلاحية 

 وبالتفتيش في المخزن الآخر بنفس القرية تم ضبط كمية من المخللات بعدد 200 برميل زنة البرميل الواحد  80 كجم بإجمالي كمية قدرها 16 طن مخللات غير مدون عليها أي بيانات ومجهولة المصدر، وكذا تم ضبط عدد 2 طن ملح طعام خشن غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدره،  وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وعمل المحاضر اللازمة ضد أصحاب هذه المخازن.

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المهندس عبدالكريم عوض الله وكيل وزارة التموين محافظة الشرقية التنسيق مع مباحث التموين جهاز حماية المستهلك مديرية الصحه الطب البيطري الجهتت الرقابية

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