استئناف 5 فتيات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب على حكم حبسهم 3 سنوات

تقدمت 5 فتيات متهمين بممارسة للأعمال المنافية للآداب، متخذين من ناد صحى ستارًا لممارسة الأعمال المنافية للآداب باستئناف أمام نيابة النزهة علي حكم حبسهم 3 سنوات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة أكدت قيام 5 فتيات بإدارة نادى صحى بدون ترخيص كائن بعقار بدائرة قسم شرطة النزهة تحت زعم إجراء جلسات مساج واستغلاله فى ممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبالغ مالية، والترويج لنشاطها عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".



وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف العقار وضبطهم وبحوزتهم 8 هواتف محمول "بفحصها فنيًّا تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي، ومبلغ مالى وبعض الأدوات والملابس التي تستخدم في مزاولة النشاط.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما جاء بالتحريات والضبط وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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